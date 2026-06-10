雲林古坑產業加值園區招商說明會 首釋6.3萬坪產業用地 每坪8.75萬元起

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雲林古坑產業加值園區招商說明會登場 。(記者劉春生攝)

▲雲林古坑產業加值園區招商說明會登場 。(記者劉春生攝)

雲林縣「古坑產業加值園區」去年開工，將於二零二九年六月完成施工作業，九日下午雲縣府在劍湖山渡假大飯店舉辦招商說明會，吸引近六十家企業踴躍參加，現場座無虛席。縣長張麗善表示，投資雲林正是時候，歡迎全台灣各地企業加入古坑產業加值園區設廠投資行列。

為協助企業掌握投資資訊，此次招商說明會除由縣府及受託開發商團隊玉新開發建設股份有限公司說明園區區位、土地配置、價款資訊及申購流程外，也安排經濟部投資臺灣事務所進行優惠政策說明，提供融資、補助及單一窗口投資服務資訊，並透過Q&A交流回應廠商關心之申購資格、產業類別、用水用電、建廠時程及後續行政協助等問題。

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縣長張麗善表示，古坑產業加值園區是雲林縣推動產業升級與農業加值的重要節點。雲林是農業大縣，擁有豐富農產資源與完整產銷基礎，縣府推動古坑產業加值園區，就是希望讓農產品不只停留在生產端，更能往加工、冷鏈、物流、品牌行銷及通路服務延伸，提升農業附加價值，帶動地方產業轉型升級。

張縣長指出，古坑產業加值園區總面積約七十二公頃，鄰近國道三號古坑交流道，並可銜接台七八線、台三線、縣道一五四乙及縣道一五八甲等主要道路，具備串聯南北高速運輸及東西向區域交通之區位優勢。園區規劃完善道路系統及公共設施，將提供企業從設廠、營運到後續發展所需之基礎條件，降低企業投資與建廠之不確定性。

張縣長說，古坑園區不只是提供一塊合法建廠用地，更是縣府打造農產加工、冷鏈物流、低污染製造與地方特色產業鏈結的重要平台。園區於去年開工，將於二零二九年完成施工作業，未來園區完成後，預期可創造約三千個就業機會、年產值約一百零二億元，同時公告首批古坑園區內四十筆土地的申購，投資雲林正是時候，歡迎全台灣各地企業加入古坑產業加值園區設廠投資行列。

建設處長廖政彥表示，此次公告首批出售之產業用地（一）四十筆，面積合計約二十萬八千三百五十四平方公尺、約六萬三千零二十七坪，每坪售價約八.七五萬元至九.二九萬元，建蔽率七十%、容積率兩百四十%，可引進產業包括食品及飼品製造業、飲料製造業、農用及林用機械設備製造業、食品飲料及菸草製作用機械設備製造業，以及其他經核定之低污染產業或冷鏈物流、倉儲業等。

廖處長並指出，為兼顧招商效率與園區長期發展，出售手冊已明定申購審查、繳款、點交及後續建廠流程，縣府也將透過專人諮詢與行政協助，協助廠商依自身投資規劃完成申購及建廠準備，讓企業能更安心、有效率地進駐古坑產業加值園區。有意申購之廠商，請於一一五年七月二十日下午五時前，將申請書件送達雲林縣政府建設處工商發展科；逾期送達者不予受理。相關招商資訊、出售手冊及申請書件，可至古坑產業加值園區招商網站（https://www.gukengivap.com.tw）或雲林縣政府全球資訊網查詢（https://www.yunlin.gov.tw），另設有招商專線零四-二三零一-九九五八。

古坑產業加值園區招商說明與交流會，有縣長張麗善、副縣長陳璧君、縣府總顧問張清良、秘書長曾元煌、建設處長廖政彥、地政處長葉永星、城鄉處長林長照、工策會總幹事張耀文、雲林工業會理事長林萬宗、雲林同鄉總會長林進忠、古坑鄉長林慧如、縣議員張庭綺等人一起與企業主們共同關注古坑產業加值園區的未來發展。欣雲天然氣公司林裕盟董事長並補充，配合古坑產業加值園區開發，已經規劃從斗六延伸天然氣供應進入古坑，未來不僅園區有穩定的天然氣供應，也能讓沿線的古坑民眾受惠裝設天然氣的機會。