雲林古坑綠色隧道「2車對撞」 車頭撞爛5人傷

出遊變悲劇！原本要去樂園，現在全進了醫院！雲林古坑綠色隧道上午發生嚴重對撞。22歲駕駛離奇逆向，撞上高雄遊客，車內六歲幼童驚嚇受傷。現場零件散落一地，五人受傷送醫。

雲林古坑綠色隧道，上午七點多發生兩車對撞意外，22歲陳姓男子駕駛休旅車，突然偏離車道，衝到對向，撞上從高雄要到古坑樂園遊玩的轎車，車上四人包括一名6歲孩童受傷，連同肇事駕駛五人全都送醫。駕駛跟著前車往前直行，經過一處彎道處時，對向一輛休旅車突然衝過來，朝黑色轎車撞上去。目擊駕駛：「唉呦啊。」

撞擊力道猛烈，兩台車瞬間彈開，車殼零件四散，跟在後面的駕駛和乘客，趕緊衝上前查看，通知119，救護車到場，兩台車車頭撞得稀巴爛，車上四人有人一度受困，其中還有一名六歲男童。消防隊員出動破壞器材，將駕駛和患者緊急救出送醫。

事發在上午七點四十分，跟黑色轎車同行的林姓男子表示，清晨五點多，他和黃姓友人等相約分乘兩台車，從高雄到雲林古坑樂園遊玩，行經台三線綠色隧道時，22歲陳姓休旅車駕駛突然從對向跨越雙黃線衝過來，和黃姓友人的轎車對撞。

斗六分局五組長何圳生：「初步了解，陳姓男子駕駛自小客車，於事故地點不明原因偏離車道，與黃姓男子駕駛自小客車，直行台三線仁義路往古坑方向，雙方發生碰撞，駕駛及乘客共5人受傷送醫治療。」

黑車黃姓駕駛右腳撕裂傷，29歲朱姓男子雙腳骨折，6歲孩子頭部和右腳撕裂傷，另外19歲陳姓女子則是頭部挫傷，肇事陳姓男子輕傷，還好五人都沒有生命危險，警方表示，雙方駕駛都沒有酒駕，是不是因為恍神分心釀禍，還要進一步釐清。

