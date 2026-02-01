雲林古坑綠色隧道2車相撞！5人送醫 傷勢曝光

【記者凃建豐／雲林報導】雲林縣古坑鄉今(1)日清晨7點40分一輛休旅車和一輛轎車在台3線古坑綠色隧道相撞，造成5人受傷，目前救護人員已將傷者送醫，車禍肇事原因警方調查釐清中。

雲林縣消防局獲報車禍，立即派遣古坑、公園、斗南、斗六各式消防車及救護車前往救助，救護人員抵達現場後將轎車內4人及休旅車駕駛救出送醫。

傷者傷勢如下：朱29歲姓男子意識清醒，雙手雙腳封閉性骨折，胸腹疼痛。22歲陳姓男子意識清醒，胸腹疼痛。6歲朱姓男童意識清醒，頭及右腳撕裂傷，以上送往斗六台大醫院。

廣告 廣告

19歲陳姓女子意識清醒，頭部挫傷、腹部疼痛。29歲黃姓男子意識清醒，右腳撕裂傷、腹部擦傷。以上送往成大斗六醫院。

休旅車和轎車相撞，造成5人受傷。翻攝畫面

休旅車和轎車相撞，造成5人受傷。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜元祖級女團成員「跳床打孕肚」只想流產 60歲接納7月娃：我虧欠她

最後一天立院上班！黃國昌曝卸任5大規劃：重披法袍、當直播主

獨家｜大S離世將滿1年！2/2確定辦紀念雕像揭幕儀式 具俊曄續留台灣守護亡妻

