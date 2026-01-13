雲林古坑鄉石壁飯店後方山林火警 初估燃燒面積約5公頃

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁飯店後方山林火警，初估燃燒面積約五公頃。（消防局提供）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣消防局古坑草嶺分隊十二日獲報草嶺村石壁飯店後方山林發生火警，雖動員分隊、當地義消及加派一大隊仍未能將火勢撲滅，後經申請直升機協助，十三日清晨六點滅火大隊開闢防火通道及三架次直升機進行空中滅火，十點四十分加派斗南六一支援水源，地面佈五條水線搶救，初估燃燒面積約五公頃。

消防局指出，古坑草嶺分隊十二日近八時許獲報位於石壁大飯店後方山林火警，立即派遣分隊三車六人及當地義消五人前往搶救，下午一點加派一大隊副大隊長及幕僚前往指揮。下午近四時許申請直升機協助滅火，消防署要求現場需空拍影像，確認後時間已晚，消防署回復已近終昏無法執勤，若確實需要再於隔日派遣直升機執行滅火勤務。

五條水線搶救山林。（消防局提供）

消防局表示，現場經與村長協商，當晚由義消於家裡監控，消防人員先行返隊整備，十三日清晨六時一行人出勤執行滅火任務，六時四十分草嶺分隊出動四車四人前往搶救；張副大隊長考量現場火勢有擴大延燒趨勢，於是草嶺分隊與義消準備開闢防火通道，初估燃燒面積評估約五公頃，上午八時加派公園分隊全隊三車六人出動支援。

搶救山林火警現場有二部直升機進行空中滅火，地面人員以小發財車及水箱車，由消防局消防人員及義消執行滅火任務，同時向嘉義林區管理處奮起湖工作站申請派員協助滅火，八時五十二分完成三架次直升機滅火工作，目前第二部直升機執行灑水滅火，地面佈五條水線搶救，火警原因待火勢撲滅後，相關單位進一步調查釐清。