雲林古坑驚連2震「規模4.3震度4級」！竹南和古坑接連地震 專家：與活斷層無關正常釋能

台灣近日地震活動頻繁，17日與18日苗栗縣竹南鎮接連發生三起地震後，今（21日）雲林縣古坑鄉也出現兩起地震，分別為芮氏規模4.3與3.3。對此，氣象署表示，這些地震為彼此獨立事件，並非連鎖反應所致，而地震專家郭鎧紋則進一步分析，今日古坑地震與梅山斷層無直接關聯，推測可能與大尖山斷層東側的舊斷層系統較為相關，此類極淺層小規模地震，有助於釋放地殼累積的能量。

雲林縣古坑鄉今（21日）接連發生兩起地震，芮氏規模分別為4.3與3.3，震源深度均約5公里，最大震度達4級。據《ETtoday新聞雲》引述氣象署地震測報中心地震監測科科長邱俊達說法，苗栗竹南與雲林古坑的地震雖時間接近，但成因無直接關聯。

邱俊達說明，台灣所處的地質環境屬於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊的碰撞帶，主要縫合線位於花東縱谷。不過板塊碰撞後產生的地殼應力會向西部擴散，若該區域岩層較脆弱、無法承受，便可能發生斷裂進而引發地震。

邱俊達強調，這類型的地震為台灣地區常見現象，民眾無須過度憂慮。他進一步指出，以今日雲林古坑地震為例，震央15公里範圍內自1991年至今共出現26起規模4.5以上地震。雖然數量遠少於東部地區，但並不罕見。至於苗栗竹南地區的地震歷史，他則表示，自1999年以來，當地共發生15起規模達3.5以上的地震，顯示當地地震活動亦有一定頻率。

另外，地震專家郭鎧紋分析，今日古坑地震與梅山斷層無直接關聯，推測可能與大尖山斷層東側的舊斷層系統較為相關。他指出，雖然不排除大尖山斷層本身可能為震源，但該區域歷來地震活動不頻繁，最大規模紀錄僅為5.6，整體而言風險不高，民眾不需過度擔心。

郭鎧紋強調，此類極淺層小規模地震，有助於釋放地殼累積的能量，從地質角度看屬正常現象。另根據過去30年地震統計資料，台灣平均每約100天便會發生一起規模6的地震。上一次規模6地震發生於今年8月27日，至今已過85天，未來仍應保持警覺並做好防震準備。

