雲林古坑一早連2震！郭鎧紋推測：與大尖山斷層系統有關

雲林縣古坑鄉今（21）日連2震，分別發生在凌晨3時43分的規模4.3地震、以及上午8時27分的規模3.3地震。地震專家郭鎧紋推測，這兩起地震與大尖山斷層東邊的斷層系統有關，該地區地震活動並不活躍，民眾不需過度擔憂。

雲林縣古坑鄉21日凌晨3時43分發生規模4.3地震。（圖／中央氣象署）

氣象署資料顯示，雲林古坑凌晨3時43分發生的規模4.3地震，震央位於雲林縣政府東南方約17公里，震源深度僅5.4公里。此次地震在雲林草嶺、古坑地區測得最大震度4級，嘉義市及嘉義縣番路測得震度3級，許多民眾在睡夢中被震醒。同一地區於上午8時27分又發生規模3.3地震，震源深度5.2公里，最大震度同樣達4級。

地震專家郭鎧紋分析指出，古坑連續兩震與梅山斷層無關，推測與大尖山斷層東邊的斷層系統較有關聯，屬於較舊的斷層。他表示，雖然不排除是大尖山斷層造成，但該地區地震活動並不活躍，過去附近也沒有大地震紀錄，最大規模僅5.6，因此民眾不需太過擔心。

郭鎧紋進一步解釋，近期台灣地震活動看似頻繁，但多為規模較小的地震，這些小地震有助於累積能量釋放，反而是好事。

雲林縣古坑鄉早上8點27分發生芮氏規模3.3地震。（圖／中央氣象署）

值得注意的是，許多民眾在感受到明顯搖晃後，疑惑為何沒收到國家級警報。氣象署說明，國家級警報發布需滿足兩項條件之一：一是「預估」地震規模5.0以上，且縣市地區「預估」震度達4級以上；二是「預估」地震規模6.5以上，且縣市地區「預估」震度達3級以上。

氣象署於2024年9月1日新增第二項條件，主要考量規模6.5以上大地震通常伴隨較大的低頻能量及較長搖晃時間，可能對高樓層造成威脅。以雲林此次規模4.3地震來看，雖然震度達4級，但規模未達標準，因此未觸發國家級警報。

