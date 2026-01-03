雲林古坑7.2度 氣象署：輻射冷卻效應影響

（中央社記者黃巧雯台北3日電）受強烈大陸冷氣團影響，今天本島最低溫罕見出現在雲林縣古坑鄉7.2度。氣象署表示，受輻射冷卻效應影響；下週有另一波強烈大陸冷氣團，加上較強輻射冷卻，不排除強度挑戰今年首波寒流。

根據中央氣象署觀測，今天本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉攝氏7.2度、嘉義縣竹崎鄉7.4度、南投縣名間鄉、高雄市田寮區也出現8度低溫。

針對今天中南部低溫罕見比北部還低，氣象署預報員林定宜上午在天氣說明會中表示，這波強烈大陸冷氣團的強度算很強，「衝下來的位置衝得比較南邊一些」，他分析，主要是受到清晨輻射冷卻效應加持影響，中南部部分地區出現7、8度左右低溫，「過往案例也是有，但並不多見。」

廣告 廣告

林定宜表示，今天持續受到強烈大陸冷氣團影響，但水氣比昨天明顯減少，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨，其他為晴到多雲，明天水氣減少，東半部、恆春半島有零星短暫雨，西半部都是晴到多雲，而5、6日北部和東半部地區有局部或零星短暫雨。

林定宜指出，7至9日由於強烈大陸冷氣團再度影響，帶來乾冷空氣，台灣附近水氣偏少，只有迎風面有零星短暫雨。

氣溫部分，林定宜表示，今天受強烈大陸冷氣團影響，日夜溫差變大，明天西半部地區溫差較大，特別是中南部溫差可能達10度以上，主要因為清晨有輻射冷卻效應，但白天溫度將迅速回升。

林定宜指出，5、6日另一波強烈大陸冷氣團開始南下，南下過程溫度也會逐漸下降，尤其是北部和東北部地區下降會較為明顯，而中南部地區7至9日受到另一波強烈大陸冷氣團影響，溫度也會下降，這3天屬於較乾冷天氣，日夜溫差較大。

至於下一波強烈大陸冷氣團與這波相比，是否更強、達到寒流等級。林定宜指出，目前預報仍是強烈大陸冷氣團，但7至9日清晨清晨輻射冷卻效應較強，台北氣象站不能完全排除低於10.4度，未來還需觀察最新模式調整，以及氣象、溫度發布資訊。（編輯：李亨山）1150103