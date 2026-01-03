雲林古坑7.2℃！9縣市低溫特報 吳德榮︰下周恐有寒流

強烈大陸冷氣團來襲，今天清晨本島平地最低氣溫為雲林古坑攝氏7.2度，中央氣象署持續發布低溫特報，提醒部分地區有10度以下氣溫發生的機率。氣象專家吳德榮說，今天各地轉晴朗乾冷，明天起冷空氣減弱， 下周一（5日）晚間另一波冷空氣前緣快速掃過，下周二（6日）強冷空氣南下，下周三（7日）起將再創入冬以來最低氣溫，有機會成首波寒流。

（圖取自中央氣象署網站）

據氣象署觀測，今天本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.2度，嘉義縣竹崎鄉7.4度，南投縣名間鄉、嘉義市東區及高雄市田寮區也僅有8度。

氣象署10:44低溫特報︰

【黃色燈號（寒冷）】新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天（3日）至明天（4日）清晨受強烈大陸冷氣團影響，各地轉晴朗乾冷，東半部偶有零星飄雨的機率，白天陽光下或不覺冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫仍將降至8度左右，應注意保暖。今日各地區氣溫北部約9至18度、中部7至23度、南部8至24度、東部10至23度。

他說，明日白天起至下周一（5日）傍晚、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下周一晚至周二（6日）上午，另一波冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。

吳德榮表示，下周二下午起再轉晴冷，強冷空氣緊接南下，強度雖僅與前波相近、但因有明顯的夜間輻射冷卻，極乾冷的特性猶勝前波。下周三（7日）至周六（10日）逐日的清晨，將再創入冬以來最低氣溫、並成為首波寒流（台北測站≦10度）的機率極高。

他提醒，下周三至周六逐日的白天、在陽光下或不覺冷，但入夜氣溫驟降，清晨常有部分地區再創低溫。日夜氣溫的變化劇烈，年長者及心血管疾病患者，要特別注意調適。