雲林台灣鯛餐桌好味道 嚴格把關全民支持安心食用

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】鑒於台灣鯛市場遭受高雄市衛生局「誤檢值」事件波及，雲林縣政府全力協助業者維護商譽，也強調一定嚴格把關，並提供雲林最為食安的農漁畜產品給全國消費者，也特在今（8）日在縣府舉辦以台灣鯛為主角的美食饗宴，呼籲全國民眾安心食用雲林農漁產品。

高雄市衛生局「誤檢值」事件波及台灣鯛市場，雲縣府協助業者維護商譽，特在今（8）日在縣府舉辦以台灣鯛為主角的美食饗宴，呼籲全國民眾安心食用雲林農漁產品。（圖／記者簡勇鵬攝）

高雄市衛生局近日對上市漁產品進行抽檢時，在雲林縣口湖漁類生產合作社供應給全聯福利中心的「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，消息一出引發廣泛關注與討論；雲林縣政府農業處、衛生局於接獲通報的第一時間立刻到口湖漁類生產合作社與水產生產源頭進行訪查及採檢、送檢；不過嗣經高雄市政府衛生局於12月4日公布真相，證實此為檢驗上的誤判，雖然真相大白，卻已對口湖漁類合作社與台灣鯛品牌造成重大衝擊，消費者信心大受打擊，銷售通路受到嚴重影響，短期內難以恢復。

縣長張麗善在活動現場親自示範台灣鯛魚煎煮的美味料理。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲縣府為了重新喚起消費者對台灣鯛的信賴與熱愛，特別在今（8）日舉辦一場以台灣鯛為主角的美食饗宴，推出包括黃金生態魚、招牌鯛魚時蔬羹、鯛海之味拉麵、大阪鯛魚燒披薩、海味三寶QQ凍、鯛魚小島燒等六道創新料理，展現台灣鯛的多樣餐桌魅力與對食安嚴格的守護。希望吸引全國消費大眾共同響應，大家共同來見證食安與美味兼具的台灣鯛風潮。

同時在雲林縣政府農業處長魏勝德媒介下，新北市政府大力伸出援手，願協助銷售鯛魚；12月6日新北市政府更主動聯繫口湖漁類生產合作社，將透過新北市農會真情食品館、希望廣場、農會超市、漁夫市集、果菜公司等多元通路，協助口湖銷售鯛魚，用行動支持高品質國產魚。

一般家庭餐桌上常見的台灣鯛魚，經縣長張麗善妙手煎煮後即為一道相當普遍且美味的料理。（圖／記者簡勇鵬攝）

農業處長魏勝德指出，台灣鯛不僅是健康美味的魚類品牌，更代表著台灣智慧養殖、循環經濟與永續發展的產業精神；消費者透過對台灣鯛的支持，不只是在享用一份鮮味，更是在支持一群辛勤的口湖漁民與高科技養殖技術的展現，為台灣的水產業注入無限活力。

張麗善縣長指出，台灣鯛是台灣水產養殖中的重要寶藏，其中雲林縣年產量約達2,752公噸，是一條可以全魚利用的優質魚種；從冷凍全魚、鮮美的魚片、細膩的魚皮，到即食的蒲燒鯛，台灣鯛在餐桌上呈現多元美味。更重要的是，其魚骨、鱗片與內臟不浪費，製成營養豐富的飼料、肥料、抗氧化胜肽粉及膠原蛋白保養品，全面實踐循環經濟理念。不僅在國內廣泛銷售，台灣鯛還行銷全球，讓世界看見台灣的養殖實力。

以台灣鯛為主角的美食饗宴，推出包括黃金生態魚、招牌鯛魚時蔬羹、鯛海之味拉麵、大阪鯛魚燒披薩、海味三寶QQ凍、鯛魚小島燒等六道創新料理。（圖／記者簡勇鵬攝）

張麗善表示，此次事件雖然波及市場，但也促使業界與政府加強食品安全管理與溯源機制，投入更多智慧養殖科技，推動台灣鯛產業向更高標準邁進。縣府將全力協助受影響業者啟動求償程序，並加強把關與強化消費者教育，打造更透明安心的產銷環境；也強調雲林縣農漁畜產品的食安，縣府一定嚴格把關，提供最好的農漁畜產品給全國消費者，籲請全國消費者安心選用。