雲林台灣鯛魚排含禁藥 流向18縣市

食安問題連環爆，高雄市衛生局隨機稽查全聯福利中心，發現來自雲林縣的冷凍鯛魚排遭動物用藥「恩氟喹啉羧酸」汙染還流向全台。雲林縣衛生局指出，全台18縣市、369家全聯門市進貨1萬5624包，已賣出1萬3793包，僅回收1831包，出貨魚塭另有同期養殖的2萬餘隻台灣鯛已移動管制。

10月初屏東地檢署查出有食品公司以工業級雙氧水漂白豬大腸、11月彰化縣爆芬普尼雞蛋，昨日全聯福利中心所販賣的200克「台灣鯛魚排（大）（效期至2027年9月16日）」含動物用藥超標，雖全面下架，令消費者大嘆「蛋有毒，魚也有毒，不知多少已吃下肚，到底有什麼可以安心入口的？」

高市衛生局10月14日至全聯路竹中正分公司抽查，11月26日收到鯛魚排違規報告，當天馬上通報，隔天派員前往其他分公司稽查，發現該產品上游為雲林縣，已函移雲林縣衛生局調查產品流向。

雲林縣衛生局11月28日接獲通報，查出問題產品是由雲林縣某漁產合作社提供，立即派員查察，追出該批魚排是東勢鄉許姓漁民養殖，合作社收購後全部賣給全聯，總數3125公斤，以每包200公克計算，約有1萬5600多包，合作社已無庫存。

全聯10月間進貨1萬5624包，配送全台369家門市，賣出1萬3793包，僅回收1831包。全台22縣市除基隆、宜蘭、花蓮、連江等4縣市未進貨，其餘18縣市無一倖免，雙北市、苗栗及新竹縣、金門的進貨全數賣光。

許姓養殖業者喊冤，強調從來沒用過藥，合作社要出貨都會檢驗。農業部、漁業署、雲林縣農業處與動植物防疫所已針對許姓漁民另一魚塭的2萬餘尾魚隻進行移動管制，並抽樣現場魚塭底泥與水質，預計7天完成化驗，釐清藥物來源，若是人為，再評估移送檢方。雲林地檢署指出，尚未接獲縣府送辦，若涉及人為不法，將介入偵辦。

漁業署表示，本次台灣鯛首次被檢出此類禁藥，過去約10年前鰻魚養殖有類似案例；將派員前往該場進行抽樣，倘若為業者刻意投藥，勢必會於魚池內其他魚體檢出成分，若初步採檢未檢出，則會再往更源頭如水源、鄰廠等其他方面採檢，因該藥物仍可用於畜牧動物，且本次檢出0.028ppm，不排除鄰場汙染可能。

全聯表示，若民眾購買到「效期為2027年9月16日」的台灣鯛魚排，可持原發票至原購買門市辦理退換貨或退費，全聯、大全聯將全力協助辦理。有消費者認為，全聯的蛋、魚接連出狀況，呼籲全聯加強把關，令消費者安心。