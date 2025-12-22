雲林台西海堤逾20年未整修 擬加高改善預計2027完工

強烈東北季風造成海浪持續拍打，讓岸邊大石頭位移，有些甚至直接沖落掉到一旁的堤岸道路，讓當地養殖漁民覺得出入危險，有時碰上颱風來襲也擔心潰堤造成魚塭損失。

雲林台西養殖戶吳先生認為，「要改善很好，沒改善不行，沒改善會潰堤，因為海水都溢過來，水太大了，堤岸太低了。」

雲林台西養殖戶王先生表示，「海水一來都跟石頭一樣高，如果潰堤就整都會淹滿，整個300多公頃都會淹沒。」

雲林縣台西新興養殖區面積有300多公頃，大多是文蛤養殖戶，但一旁海堤全長約2公里因地層下陷、年久失修，只要碰上颱風或東北季風大浪，養殖戶就擔心道路中斷。對此，雲林縣府向中央爭取2億1000萬元進行堤岸提高修復。

廣告 廣告

雲林縣府水利處處長許宏博回應，「這次工程循災後復建向中央爭取，我們就一併將2公里一併做整體整治，然後給它加高增加保護標準。」

雲林縣府水利處表示，這處海堤原本只有4.5米高度，將採用L型擋浪牆加高形式，把海堤高度提高至6.2米，而靠海的堤前坡會以拋石增厚度抵禦海浪衝擊，堤後則改為混凝土面避免土石影響道路，預估工程在2027年中會完工。