雲林台語家庭成果發表亮眼 全國徵集第一展現母語扎根力

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府持續深耕台語傳承成果亮眼。縣府文化觀光處今（21）日在虎尾多功能活動中心舉辦「培育台語家庭」成果發表會，透過短劇演出、闖關互動等多元形式，呈現台語走入家庭、校園與生活場域的豐碩成果。雲林「台語家庭」徵集戶數連續兩年蟬聯全國第一，不僅展現政策執行力，更讓母語成為世代情感連結的重要橋梁。

縣府文化觀光處今在虎尾多功能活動中心舉辦「培育台語家庭」成果發表會。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣政府文化觀光處主辦的「培育台語家庭」推廣計畫成果發表會，今日上午熱鬧登場，縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、多位縣議員、虎尾鎮長林嘉弘及在地團體代表共同出席，與鄉親一同見證台語深耕成果。現場匯聚親子家庭、青年學子與社區民眾，透過實際參與，感受台語在生活中自然流動的文化風景。

縣長張麗善表示，推廣台語不只是語言學習，更是文化傳承與情感延續的重要工程。她指出，看到許多家庭從日常生活中自然講台語，讓孩子能與阿公阿嬤用母語交流，正是政策最珍貴的成果。雲林「台語家庭」徵集連續兩年榮獲全國第一，今年全國逾7,000戶參與中，雲林即占1,300多戶，顯見縣府政策推動已在基層扎根、開花結果。

台語家庭短劇登場傳遞親情與文化力深耕在地。(記者廖承恩翻攝)

文化觀光處長陳璧君指出，雲林與文化部攜手推動台語家庭政策，並結合雲林縣台灣悅讀人教育發展協會等民間力量，今年累計學習台語家庭達1,371戶，其中包含文化家庭與學習家庭，約占全國總數18%，在20個參與縣市中持續名列前茅，充分展現雲林推動母語政策的深度與廣度，也獲得中央高度肯定。

陳璧君進一步說明，台語推廣已跳脫傳統課堂框架，深入咖啡店、觀光工廠、生態園區、圖書館等場域，打造台語友善空間，讓民眾在生活中「聽得到、講得到、用得到」台語。同時規劃以飲食文化、觀光旅遊、職場應用及流行文化為主題的生活化課程，降低學習門檻，吸引年輕世代自然開口說母語。

以攤位闖關遊戲形式驗收年度學習成果。(記者廖承恩翻攝)

成果發表會現場亦安排「台語家庭短劇演出」，由學員與家庭成員共同登台，透過貼近日常的情境演繹家庭互動，展現台語在親子溝通中的溫度與力量；演出真摯生動，引起現場共鳴，也讓母語不再只是學習成果，而是承載情感與記憶的生活語言。

另一大亮點則是以「攤位闖關遊戲」形式驗收年度學習成果，現場設置多項台語互動關卡，透過問答、情境對話與語詞配對等方式，讓大小朋友在遊戲中檢視學習成效，完成闖關還可獲得紀念小禮。縣府表示，未來將持續投入資源，深化台語推廣，讓母語在雲林世代相傳，成為自然開口的共同語言。