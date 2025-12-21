雲林台語家庭推廣 居全國之冠

雲林縣政府21日舉行「培育台語家庭」成果發表會，文化部肯定其成果，預計明年度編列700萬元補助經費。（張朝欣攝）

文化部補助、雲林縣政府主辦的「培育台語家庭」推廣計畫，21日在虎尾多功能活動中心舉行成果發表會。雲林縣今年成功徵集1371戶「台語家庭」，在全國共7705戶中占比約17.8％，勇奪全國第一。文化部肯定雲林推動台語復振的成果，預計明年度編列700萬元補助經費。

雲林縣「培育台語家庭」計畫由台灣悅讀人教育發展協會辦理，共有2種參與模式，分別為不會說台語的「台語學習家庭」，以及會聽說台語的「台語文化家庭」，只要是同一家庭兩代以上，便可登錄文化部指定網站參加課程集點，累計20點並通過檢定，分別可獲500、1200元獎勵金。

廣告 廣告

縣長張麗善在活動現場也用台語秀了一段布袋戲口白，並表示看見家庭、學校、青年族群到社區商家共同投入台語推廣，逐步形成「生活中自然講台語」的文化風景，這不僅是語言復振的具體成果，更是世代情感與地方文化的深度連結。

張麗善說，依據文化部最新數據顯示，雲林縣在「台語家庭」徵集計畫總計徵集戶數高達1371戶，包括文化家庭523戶（1132人）、學習家庭848戶（1881人），無論戶數或參與人次皆居全國之冠。

陳姓國中生透過台語繪本、桌遊等課程，感受到台語聲調之美，更通過台語能力考試檢定，連阿嬤都讚他「台語真輪轉」。黃姓家長則讓孩子經常打電話與外公聊天，一開始國、台語參半，有時還會「雞同鴨講」，現在「全台語嘛會通」。

縣文化觀光處長陳璧君指出，雲林縣在全國20個參與縣市中，已連續2期於台語推動計畫中名列第一，文化部肯定雲林推動台語復振成果，預計民國115年度編列700萬元補助經費，持續支持縣府深化台語推廣工作。