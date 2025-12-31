雲林台19線車禍釀2死 貨車駕駛涉肇逃遭拘提

行車紀錄器畫面中看見，30日清晨5時30分左右天色還是昏暗，開著大貨車的林姓駕駛疑似前、後輾壓地上被害人後，先放慢車速卻直接將車開離現場。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，「本署於昨日掌握林姓嫌犯後，即由本署檢察官開立拘票，將該名林姓嫌犯拘提到案。本件林姓嫌犯會涉及《刑法》過失致死罪與肇事逃逸罪。」

雲林地檢署指出，這起意外造成2死，救護車接獲報案趕到元長鄉台19線後湖村路段，發現女機車騎士躺臥在外線車道，男性單車騎士躺在內線車道，2人都已明顯死亡，但由鄰近路口監視器發現，2名死者前、後相差8分鐘出現，事故發生原因還有待釐清。

朱啟仁說明，「根據本署調查，該名林姓駕駛行經該路段時候，該2名被害人已經倒臥在地，所以正確發生碰撞原因，仍待後續調查。」

檢方強調，因事故現場沒有監視器，無法確認第一時間腳踏車與機車是否有發生碰撞，後續會以機車、腳踏車與現場物證後續調查，但該名大貨車駕駛則因第一時間離開現場，將以相關刑責送辦。