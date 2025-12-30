雲林台19線車禍！1男1女亡 疑「至少2車」涉肇逃

雲林縣 / 綜合報導

雲林元長鄉(30)清晨發生2死車禍，2名死者1男1女，分別騎乘腳踏車與機車，行經台19線省道南下路段，疑似被車輛高速撞擊，倒臥在馬路上，傷勢嚴重，當場死亡，現場留下滿地零件碎片，警方依現場採證的碎片來研判，肇逃的車輛可能不只一輛車，已經擴大調閱監視器，要盡快把肇逃的凶手查緝到案。

救護車鳴笛趕到車禍現場，地上滿地都是碎片，2個人倒臥在車道，女的在外線車道，男的在內線車道，救護車減速小心翼翼繞了過去，經過檢傷，2人都已經明顯死亡。

廣告 廣告

30日清晨5點多，雲林線元長鄉台19線省道南下路段，發生2死的車禍，肇事車輛已經逃逸，警方封閉車道進行調查採證，當地村長說，內線車道60多歲的男性死者，在隔壁褒忠鄉獨自居住，當時騎腳踏車外出，可能是要出門運動順便撿回收物，卻發生意外。

雲林縣元長鄉後湖村村長劉悅治說：「他就是把東西撿一撿，放在這裡啊。」腳踏車後輪輪胎破皮消風，鋁框明顯扭曲變形，另外一名倒臥在外線車道的機車騎士，40多歲的女子是當地人，要去北港工作的途中慘遭撞死。

雲林縣元長鄉後湖村村長劉悅治說：「上班，回來就不出門的，就老公，她婆婆，還有她一個小孩，還小學階段啊。」機車車頭車殼撞破零件外露，上頭還有不少噴濺的血跡，女子清晨出門上班賺錢養家，卻再也看不到家人與孩子，警方採集現場散落的碎片，發現肇逃的車輛，可能還不止一輛。

雲林縣虎尾警分局交通小隊長周國富說：「依現場跡證來看，可能有至少有兩部(肇事逃逸)。」警方強調，肇逃致死除了會吊銷駕照，依刑法最重還會判處7年以下有期徒刑，已經擴大調閱附近監視器，訪查目擊民眾，要盡快抓到肇事逃逸的凶手。

原始連結







更多華視新聞報導

北市74歲老翁開車暴衝！撞12機車4單車 1人送醫

高雄驚險車禍！ 駕駛疑闖紅燈「保齡球式」撞翻4機車

基隆深夜死亡車禍！ 轎車撞機車再衝橋墩 駕駛身亡

