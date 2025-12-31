雲林台19線雙屍慘案真相曝光！ 肇事甘蔗車運將抓到了

雲林縣台19線元長路段30日清晨發生重大肇逃車禍，李姓男子騎腳踏車、李姓女子騎機車，先後在同一地點遭不明車輛撞擊身亡，兩人遺體血肉模糊，其中李男疑遭多輛車輛輾壓，肢體破碎當場死亡。警方全力追查後，火速於30日晚間8時許，逮捕年約60歲的肇事甘蔗運送貨車駕駛林男，並於今（31）日上午陸續傳喚事故後輾過遺體的車主到案。

車禍現場。（圖／警方提供）

警方表示，30日上午5時43分接獲民眾報案，台19線元長段南下車道有腳踏車、機車與疑似肇事逃逸車輛發生擦撞。員警與救護人員抵達現場時，兩名騎士已明顯死亡，警方隨即封鎖現場採證。現場未見任何肇事車輛，確定為肇事逃逸案件。

警方調查發現，65歲李男為褒忠人，平日獨居，幾乎天天騎腳踏車到案發村莊撿拾銅鐵等廢棄物，暫放在親友的空地。46歲李女則是北部人嫁到元長鄉，與丈夫、婆婆同住，育有一子，家庭單純樸實，每天清晨5點多騎車前往北港的餐飲店備貨工作，案發地距住家僅約10分鐘車程。

車禍現場。（圖／警方提供）

從現場狀況研判，腳踏車騎士李男疑遭猛烈撞擊，腳踏車與人倒臥地相距約30公尺，腳踏車扭曲變形，李男頭部及身體遭輾壓血肉模糊，一度難以辨識性別。機車騎士李女則倒臥在機車旁，下半身嚴重變形，機車車頭有擦撞痕跡，警方初步研判不是被車輛直接追撞。

警方展開追查後，於30日晚間8時在雲林拘捕肇事駕駛林男，初步了解林男當時開著甘蔗運送貨車，未料途中發生車禍肇逃，全案目前正進一步偵查中。

