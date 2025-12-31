雲林台19線雙屍車禍！多車輾壓「屍塊碎滿地」…單車伯碎骨剩10元硬幣大

記者吳泊萱／雲林報導

雲林台19線死亡車禍，2人遭載運甘蔗的貨車撞擊倒地，又遭多車輾壓，遺體支離破碎。（圖／翻攝畫面）

雲林台19線元長路段，昨日（30日）清晨5時許發生驚悚奪命車禍，一名60多歲單車騎士與40多歲機車女騎士，疑似遭一輛載運甘蔗的貨車撞擊後倒臥車道，又被路過車輛輾壓，導致兩人不幸死亡，遺體支離破碎。其中，單車騎士李男死狀悽慘，一度無法辨認性別，且身上骨頭還被輾碎到只剩10元硬幣大小，幾乎面目全非。

單車伯死狀悽慘，遭多車輾壓面目全非，身上碎骨剩10元硬幣大小。（圖／翻攝畫面）

還原車禍發生經過，警消到場時，發現一名60多歲的李姓男子及其單車倒臥在內線車道，單車噴飛30公尺遠，李男因受多車輾壓，全身支離破碎，就連骨頭都只剩10元硬幣大小，一度連性別都難以辨認。

女騎士清晨外出上班遇劫，遭甘蔗貨車撞擊後，又被多車輾壓喪命。（圖／翻攝畫面）

而相隔約10公尺的中線車道，則橫臥著另一名40多歲的李姓女機車騎士，其下半身也遭多車輾壓，嚴重變形，同樣已無生命跡象。現場屍塊、散落物橫跨數十公尺遠，卻不見任何肇事車輛。

據了解，死者李男獨居在附近鄰里，平日靠騎單車到處「撿銅鐵」為生；死者李女則是北部人嫁到元長鄉，與丈夫、婆婆及一名尚在求學的孩子同住，每天清晨5時許騎車到北港上班，結果卻在離家不到10分鐘路程處出車禍。

案發後警方調閱沿線監視器追查，發現一輛載運甘蔗的貨車涉有重嫌，於昨日（30日）晚間8時許，在雲林拘捕年約60歲的駕駛林男；另於今日（31日）上午陸續傳喚輾壓死者遺體的車主到案，詳細肇事原因仍有待調查釐清。



