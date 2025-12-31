雲林台19線驚見2人遭輾過慘死 警逮2車駕駛到案

雲林縣台19線元長段30日清晨5時許被發現路上有兩具屍體，警方追查2名肇事駕駛到案。（圖／翻攝畫面）

雲林縣台19線元長段30日清晨5時許被發現路上有兩具屍體，且2人身上均有明顯被車輪輾過痕跡，但現場卻未發現有肇事車輛。警方獲報後也立即調閱監視器畫面，鎖定至少2車涉案，30日晚間先是拘提一名林姓貨車駕駛到案，隨後再傳喚從後方輾過2人的駕駛到案。

據了解，警方先是獲報，台19線內側有一名年約60多歲的腳踏車騎士倒臥在內，其被發現時全身遭多次碾壓，肢體破碎，一度無法認出性別，在遺體前方30公尺處，則留有騎士的腳踏車；然而在距離騎士僅約10公尺處，再發現一名年約40多歲的女性機車騎士倒臥在路上，其下半身肢體明顯遭輪胎輾過，嚴重變形。

警方獲報後也立即調閱監視器畫面追查，先是在30日晚間8時許，於雲林將年約60歲的肇事林姓甘蔗車駕駛拘提到案，並在31日上午傳喚從後方壓過死者遺體的車主到案，以釐清相關肇事原因與肇責歸屬。

