雲林台19線「清晨離奇奪2命」 單車、機車相隔8分鐘同地遭撞！警方急追不明車輛

雲林台19線元長路段今日清晨發生重大交通事故，單車與機車騎士相隔8分鐘先後遭不明車輛撞擊，警方封鎖現場調查肇事原因。（翻攝畫面）

雲林縣台19線元長路段今（30日）清晨發生罕見且離奇的重大交通事故，一名騎腳踏車的65歲李姓男子與一名騎機車的47歲李姓女子，竟在相隔約8分鐘內，先後於同一路段遭不明車輛撞擊，雙雙當場死亡。事故現場慘烈，警方初步研判疑涉肇事逃逸，目前正全力追查事故經過與肇事車輛。

為何同一路段連奪2命？台19線元長段事故疑點重重

虎尾分局指出，今上午5時43分接獲民眾通報，指台19線元長段南下車道發生交通事故。警方與雲林縣消防局趕抵後，發現一輛腳踏車與一輛機車倒臥路面，兩名騎士均已明顯死亡，現場隨即封鎖進行採證。

警方初步掌握，65歲李姓男子騎乘腳踏車疑遭猛烈撞擊，車體嚴重扭曲變形，人車相距約30公尺，頭部及身體遭輾壓，傷勢嚴重；47歲李姓女子則倒臥在機車旁，車頭留有擦撞痕跡。

相隔8分鐘先後出事 肇事車輛有幾輛？警方調監視器追查

進一步調查發現，兩名死者抵達事故地點的時間前後相差約8分鐘，卻都在同一路段遭撞，情況相當罕見。警方不排除涉及一輛以上不明車輛，或為連續事故，目前正調閱周邊監視器畫面及過往車輛行車紀錄器，釐清實際肇事經過。

虎尾分局交通小隊長周國富表示，事故原因與肇事車輛數量仍有待進一步確認，呼籲案發時段行經該路段的駕駛人，若有相關影像，請主動與警方聯繫協助釐清案情。

兩名死者身分曝光？ 清晨外出運動、備貨途中遇死劫

警方指出，腳踏車騎士李姓男子為褒忠鄉居民，平日獨居，研判清晨外出騎車運動時遭遇事故；機車騎士李姓女子則為元長鄉人，在北港經營小吃攤，當時正騎車前往北港準備備貨，不料途中發生意外。

