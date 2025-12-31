雲林台19線2人遭撞輾慘死 逃逸駕駛抓到了

雲林縣元長鄉台19線昨（30日）清晨發生一起重大死亡車禍。（圖／Threads@amy307213授權提供）





雲林縣台19線元長路段昨（30）日凌晨發生重大死亡車禍，警消獲報趕抵時，發現1名騎著單車的65歲李姓男子以及1名騎著機車的47歲李姓女騎士倒臥車道，雙雙無生命跡象。由於現場撞擊猛烈，遺體破碎嚴重，第一時間甚至難以辨識性別與身分，後續警方持續展開追查，在15小時內將肇事者60歲林姓男子查緝到案。

根據了解，這起事故發生時間約在清晨5時40分至46分間，地點位於台19線元長段，南下約57公里處、靠近加油站附近，現場散落大量車殼碎片，機車與腳踏車嚴重毀損。警消獲報到場時，兩名騎士倒臥道路上，因傷勢過重，一度難以辨識身分，經確認已無生命跡象未送醫救治。

死者身分曝光

警方進一步確認死者身分，單車騎士為65歲李姓男子，平時獨居附近鄉鎮，以撿拾回收維生；另名機車騎士則是47歲李姓女子，清晨騎車前往北港上班途中不幸遭遇死劫。令人不捨的是，事故地點距離李女住家僅約10分鐘車程。

逃逸駕駛落網

警方勘查事故現場，從散落物分布、遺體位置及路面輾壓痕跡研判，並調閱周邊監視器畫面，最終抓到肇事者，也就是60歲的林姓男子。警方表示，在事故發生後，肇事駕駛並未留在現場，而是直接駕車逃逸。檢警展開追查後，在15小時內將林男查緝到案，林男當時駕駛貨車載運甘蔗，詳細肇事經過及責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。

