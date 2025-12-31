雲林台19線2死車禍 甘蔗貨車駕駛肇逃被逮

（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）台19線雲林元長段昨天發生2死車禍，警方調查駕駛甘蔗貨車的林姓男子經過路段時，疑因未注意倒臥在地上的2名騎士直接輾過，雲林地檢署說，林男涉犯失致死及肇事逃逸等罪。

雲林縣消防局昨天凌晨5時許接獲民眾報案指稱，台19線元長路段南下車道發生機車、腳踏車與不明車輛擦撞車禍，機車李姓女騎士（46歲，住褒忠鄉）和腳踏車李姓騎士（65歲，住元長鄉）當場死亡。

警方調閱監視器發現，李男比李女早8分鐘騎抵事故現場，從現場遺留的碎片，初步認定另有一輛肇事車輛，追查掌握駕駛甘蔗貨車的林姓男子（49歲）涉有重嫌，報請雲林地檢署檢察官黃書晴指揮偵辦。警方昨天晚上將林姓男子拘提到案。

廣告 廣告

檢方表示，調閱監視器、行車紀錄器畫面，查出林男凌晨駕駛在該路段時，疑未注意到已經倒臥在路面上的2人而輾壓經過，全案將依過失致死及肇事逃逸逃罪偵辦。

至於林男撞擊前，2名騎士是否有相撞事故、倒臥路面當下是否已失去生命跡象，檢方指出，仍有待進一步釐清。（編輯：陳清芳）1141231