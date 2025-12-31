雲林台19線2死車禍...肇逃惡駕駛抓到了 貨車行經輾過倒地2騎士

雲林30號發生死亡車禍，一名機車與一名單車騎士倒在地上，沒有生命跡象，可肇事駕駛逃逸無蹤。警方調閱監視器發現60歲的林姓男子涉有重嫌，有行車紀錄器拍到，他當天開貨車時兩人就已經躺在地上，他不慎輾過。而後方又有一部小貨車再度輾壓單車騎士，該駕駛已自行到案。

貨車開在路上，突然發現地上有人，駕駛煞車不及直接輾過，只見一個人倒在路中央，再往前一點還有另一個人躺在路邊，2人通通遭輾過。

車禍發生在30號清晨五點多，雲林元長鄉台16線上，機車與單車騎士被撞倒輾壓當場死亡，但到底誰肇事？案發現場沒有監視器，警方往前調閱，追查到一名60多歲林姓男子當天開貨車準備去載甘蔗，行車紀錄器拍到當時兩人已經躺在地上，林姓駕駛卻不慎輾過。

林姓男子的行車紀錄器拍下2騎士倒在路中，可車子卻將他們輾過。圖／台視新聞

追查發現，機車跟單車前後相差8分鐘經過，由於當時兩人已經躺在路上，有沒有可能機車與單車騎士先發生追撞後倒地，警方還要調查。而兩人遺體疑似遭多車輾過，除了林姓男子，還有一台小貨車輾過單車騎士，該駕駛已自行到案。

單車男騎士住在褒忠，年約60多歲，目前獨居，平常就會在附近騎車撿回收物；機車騎士則是名女性、元長人，清晨騎車要到北港上班，卻在路上不幸遇難。警方持續追查這起2死車禍真正原因。

雲林／蔡佩旻 責任編輯／施佳宜

