雲林台19線2死離奇車禍 法醫高大成揭「生前、死後輾壓」關鍵

高大成指出，死者究竟是「撞死」或「輾死」，透過碾過、骨折部位及出血量，可以判定。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕雲林台19線元長路段，昨(30日)凌晨發生離奇死亡車禍，一名騎腳踏車的65歲李姓男子與騎機車47歲李姓女子，疑遭車輛撞擊後倒臥車道，慘遭路過車輛輾壓，李姓男子的臟器外露，兩人遺體支離破碎，雙雙死亡，死者究竟是「撞死」或「輾死」，法醫高大成表示，透過碾過、骨折部位及出血量，可以判定。

高大成指出，生前被車輛輾過的受創部位，會大量出血，若是死後才被輾過，出血量則不明顯，尤其骨折及出血位置，一旦骨折處周遭有大量血跡或血腫，代表是生前造成的傷害，若骨折處沒有太多血跡，可能是死後才被輾壓導致骨折。

廣告 廣告

至於李姓單車騎士慘遭路過車輛輾壓，臟器外露，肢體也被輾得血肉模糊狀，高大成說，一般車輛撞擊不會造成如此嚴重的傷害，9成以上都是比較重的大貨車輾過，建議檢警應仔細勘驗涉案車輛的輪胎與底盤，確認有無殘留的血跡、人體組織或DNA等噴濺跡證，透過科學鑑識比對，有助於還原事故真相，釐清責任。

【看原文連結】

更多自由時報報導

刑事小隊長休假偷開偵防車又酒駕送辦 中和分局長自請記過、小隊長記2大過將免職

疑未注意前方倒臥路面女騎士 元長2死車禍肇逃駕駛抓到了

家樂福改名掀論戰 網友：改這名字會被罵翻

發現女焦屍！彰化市民宅大火濃煙竄天 消防員摔傷

