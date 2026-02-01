雲林台3線驚悚對撞！休旅車「失控逆向直衝」猛撞轎車 5人急送醫

記者林意筑／雲林報導

雲林縣斗六市驚傳恐怖車禍！今（1）日上午7時許，有輛休旅車行經台3線古坑綠色隧道附近時，因不明原因不斷偏移車道，直直衝向對向車道與另輛轎車迎面對撞，撞擊力道猛烈，2輛車頭嚴重凹陷變形，造成雙方共5人受傷送醫，詳細原因仍待調查釐清。

休旅車偏離車道逆向行駛在對向車道，與轎車迎面對撞。（圖／翻攝畫面）

今日上午7時48分許，陳男駕駛休旅車沿著台3線內線車道行駛，但行經路口時突然因不明原因偏離車道，最終衝過雙黃線逆向行駛在對向車道，對向的轎車見陳男逆向迎面駛來，卻仍因閃避不及2車迎面對撞。

撞擊力道猛烈，2車車頭嚴重凹陷，幾乎全毀，也造成轎車內4人受傷及休旅車駕駛受傷，5人分別送至斗六台大醫院、成大斗六醫院治療，雙方酒測值均為零，無酒駕情事。後續由警方交通小隊專責處理，至於肇事責任及事故發生原因有待釐清。

