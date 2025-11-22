雲林同鄉基金會獎助學金310國高中生受惠 考慮續辦
〔記者李文德／雲林報導〕雲林旅外鄉親組成的「財團法人雲林同鄉文教基金會」成立23年，為鼓勵縣內學子，基金會成立「雲之鄉」冠名獎助學金共930萬元，分3年給310名國高中學生受惠，今(22)日基金會最後一年頒發。基金會董事長譚量吉表示，不排除續辦，造福且回饋母縣學生。
雲林同鄉文教基金會2002年成立，先後辦過5屆「雲林金篆獎」全國書法比賽弘揚書藝文化，也辦理6屆「勤樸百萬清寒優秀子女獎助學金」，而「雲之鄉」冠名獎助學金，鼓勵雲林鄉親子弟「志學力行」成為社會傑出菁英，也盼清寒學子免於因家境因素而影響升學。
縣府教育處長邱孝文表示，基金會前年起開辦第二屆冠名獎助學金，募集共930萬元，分3年每名學生1萬元，分為菁英學生組、清寒學生組，就讀公私立國中、高中職一升二年級學生可申請，菁英組上下學期學業總平均85分以上，且無任何一學科70分以下，無受記過懲處方能申請；另清寒組國中生學期總平均65分以上、高中職60分以上，無記過紀錄才能申請，共有310名學生受惠。
今基金會在虎尾鎮舉辦最後一期獎助學金頒發典禮，由譚量吉主持典禮，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、大甲鎮瀾宮董事長顏清標及多名地方民代出席。
譚量吉表示，今年適逢基金會成立23週年，回顧總計超過4000萬元嘉惠在雲林學子，第二屆雲之鄉獎助學金930萬元，今年為最後一年頒發，不只鼓勵表現優秀雲林學生，更是給清寒子弟努力向上的機會，是否續辦會研擬規劃且經過董監事會討論，希望能夠造福母縣學生。
張麗善表示，期勉受獎310位學生帶著感恩與自信向前邁進，未來若有能力，也能成為回饋家鄉、延續善行的下一位力量，讓教育希望在雲林長存流動。
