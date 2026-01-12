雲林同鄉文教基金會召開第八屆第四次董監事聯席會議 凝聚力量嘉惠清寒學子

董事長譚量吉主持雲林同鄉文教基金會第八屆第四次董監事、顧問聯席會議，感謝全體董監事的支持，使會務蒸蒸日上。（記者劉春生攝）

▲董事長譚量吉主持雲林同鄉文教基金會第八屆第四次董監事、顧問聯席會議，感謝全體董監事的支持，使會務蒸蒸日上。（記者劉春生攝）

財團法人雲林同鄉文教基金會第八屆第四次董監事、顧問聯席會議元月十一日上午十點半於新竹市晶宴會館會議室舉行，由董事長譚量吉主持表示：感謝基金會團隊出錢出力嘉惠雲林優秀清寒子弟獎助學金，尤其感謝張縣長麗善對基金會的活動熱情參與協助基金會的會務發展，及對家鄉縣政建設的努力成果得到五星級縣長的亮麗成績予以相當肯定與敬佩。今年在立法院辦理茂谷柑記者會，雲林縣的美好農特產水果，請大家共襄盛舉，來行銷茂谷柑，嘉惠果農。雲林縣政府教育處副處長林慧蓉代表縣長張麗善及教育處長邱孝文致詞表示，感謝雲林同鄉文教基金會譚董事長及全體董監事在去年十月全體來雲林田徑場參加全國運動會開幕典禮，及參與英雄宴的盛舉，對張縣長推動縣政全力以赴，關心雲林縣表達敬意與謝意。



張朝國總會長將在總統府廣場與雲林縣虎尾田徑場辦理孝道洗腳活動，請大家共襄盛舉踴躍參加。與會常務董事、董事、常務監察人、監察人、顧問。中華民國雲林同鄉總會總會長、歷屆總會長、副總會長、各縣市雲林同鄉會理事長、歷屆理事長、副理事長、理監事及總幹事；會會務幹部、各項工作委員會主任委員、文化菁英諮詢委員會委員。中央投資公司董事長陳樹、國民黨組發會社會部主任水雲翔、新竹市前議員吳青山、新竹市政府工策會總幹事曹永明代表市長高虹安、台中市商業會副理事長施錦郎、基隆女中校長林三維、光華高工校長傅國樑、弘文高級中學校長張輝政、同德高級中等學校校長蔡枳松等臨會致意，會中通過提案一一四年八月二十日～一一四年十二月三十一日財務收支、捐助基金(母基金)銀行明細表、一般帳戶、清寒獎助學金專戶、書法比賽專款專戶等分項收支費用帳目存款，各項收支經費控管要項、一一四年「二零二五第二屆 【雲之鄉】 第三期全國雲林籍仟萬冠名獎績優、清寒子女獎助學金」活動成果報告案、一一五年度工作計劃作業期程報告案、今年度擬舉辦國外自強活動之初步規劃、敦聘雲林同鄉文教基金會常務董事、第八屆董監事籌辦東道主輪續組別編制及後續規劃召開第五次董監事、顧問聯席會議籌辦相關事宜報告案。