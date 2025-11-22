雲林同鄉文教基金會成立廿三週年暨頒冠名獎學金310位學子受惠

雲林同鄉文教基金會成立廿三週年暨頒冠名獎學金三一○位學子受惠。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬∕雲林報導

民國九十一年雲林旅外鄉親組成「財團法人雲林同鄉文教基金會」，關懷雲林弱勢學子頒發冠名獎學金等迄今廿三年，廿二日舉行成立廿三周年慶並頒發第二屆雲之鄉第三期冠名獎助學金，由譚量吉董事長及張朝國常務監察人等八十一位董監事及眾多旅外鄉親共襄盛舉，捐助九三○萬元，計三一○名國中及高中職學生受惠，展現旅外雲林人長期回饋教育、扶植青年深厚情義。

董事長譚量吉說，雲林農業大縣早期「風頭水尾真歹賺呷」，為回饋母縣關懷清寒學子成立冠名及勤樸等獎學金鼓勵學生，廿三年來文教基金會總計嘉惠雲林學子約計逾四千萬元，今年是最後一年頒發，未來是否持續辦理，將待召開董監事會研議，以對母縣略盡棉薄之力。

廣告 廣告

大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委張嘉郡、雲縣長張麗善、縣議會黃凱議長、縣政總顧問張清良、教育處長邱孝文、社會處長林文志、文觀處長陳璧君、警察局及消防局長、前議長蘇金煌等貴賓與會，張麗善為感謝譚量吉董事長及張朝國常務監察人等八十一位熱心響應捐款的董監事及旅外鄉親，特致贈感謝狀，感謝基金會長年持續扮演「連結旅外鄉親與家鄉」重要橋樑，捐助涵蓋教育、文化、公益及在地建設，是雲林最重要的公益夥伴之一。

（記者陳正芬攝）

張麗善特別感謝全國各地雲林同鄉會，全力支持母縣所有政策推動及活動，展現雲林人團結互助精神。榮幸能參與見證雲林同鄉文教基金會成立廿三週年的盛會，期勉受獎的三一○位學生帶著感恩與自信向前邁進，未來若有能力，也能成為回饋家鄉、延續善行的下一位力量，讓教育希望在雲林長存流動。