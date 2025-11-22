雲林同鄉文教基金會成立23週年暨雲之鄉冠名獎學金頒獎 張麗善致謝回饋家鄉、嘉惠學子
【記者 劉春生／雲林 報導】來自全國各地熱心之旅外雲林鄉親所組成的財團法人雲林同鄉文教基金會，今(11/22)日齊聚虎尾鎮明鳳食寓宴會廳辦理成立23周年慶典大會，會中並頒發2025第2屆雲之鄉第3期冠名獎助學金，由譚量吉董事長及張朝國常務監察人等81位董監事及眾多旅外鄉親共襄盛舉，捐助930萬元獎助學金，計有310名國中及高中職學生受惠，展現旅外雲林人長期回饋教育、扶植青年的深厚情義。
張麗善縣長午間偕同雲林縣議會黃凱議長、縣政總顧問張清良、縣府教育處長邱孝文、社會處長林文志、文觀處長陳璧君、警察局長黃富村、消防局長林文山等特別到場感謝譚量吉董事長及張朝國常務監察人等81位熱心響應捐款的董監事及旅外鄉親，並致贈縣府感謝狀，感謝基金會 23年來持續扮演「連結旅外鄉親與家鄉」重要橋樑，捐助範圍涵蓋教育、文化、公益及在地建設，是雲林最重要的公益夥伴之一。
會中，張縣長向雲林同鄉會說明特別感謝全國各地雲林同鄉會，在縣府主辦 114 年全國運動會時全力支持，展現雲林人團結互助的精神。更指出縣府今年與所屬局處，於 「2025 台灣永續行動獎」及「亞太暨台灣永續獎」中合計榮獲 37 座獎項，再度成為全國最大贏家，顯示雲林在永續治理、教育推動、環境建設等面向皆獲肯定。縣府未來也將持續深化教育政策，包括中小學班級人數從114學年度降至 25 人、智慧黑板全面設置、完成生生有平板計畫、成立中央廚房與北辰溫馨家園等，讓每位孩子都能在安全、有希望、具前瞻的環境裡成長。
譚董事長表示，雲林同鄉文教基金會自91年成立以來，在全體董監事、顧問、企業領袖及各地成功旅外鄉親熱情支持下，不吝捐錢助力，逐年辦理〈勤樸獎-清寒獎助學金〉〈雲之鄉-冠名獎學金〉〈雲林金篆獎-書法比賽〉等多項公益活動，服務鄉親、扶助青年、推廣文化，完全落實基金會創立宗旨，也展現雲林人的樸實與善良，更以身作則留下榜樣，讓新一代子弟懂得「反思、反饋、厚生」的品格價值。
張縣長最後再表示，榮幸能參與見證雲林同鄉文教基金會成立23週年的盛會，期勉今日受獎 310 位學生帶著感恩與自信向前邁進，未來若有能力，也能成為回饋家鄉、延續善行的下一位力量，讓教育希望在雲林長存流動。
