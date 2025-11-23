雲林同鄉文教基金會 二十二週年慶與獎助學金頒獎典禮

立委張嘉郡致詞勉勵學生用功並感謝雲林同鄉文教基金會譚董事長以董監事熱心教育關懷雲林學子、捐贈自學金致為感謝。(記者劉春生攝)

▲立委張嘉郡致詞勉勵學生用功並感謝雲林同鄉文教基金會譚董事長以董監事熱心教育關懷雲林學子、捐贈自學金致為感謝。(記者劉春生攝)

財團法人雲林同鄉文教基金會成立二十二週年慶典暨頒發二零二四第二屆雲之鄉〔第二期全國雲林籍千萬冠名獎績優清寒子女獎助學金雲情恩溫馨送暖餐會第八屆總監事就職受證二十二日在虎尾明鳳餐廳舉行由上午十點至下午三點頒獎中午與豐盛的餐會招待社會國高中大專學生三百一十名共頒發三百多萬元獎助學金縣長張麗善團隊率團隊、主辦教育處長邱孝文、縣政總顧問張清良、立委張嘉郡立委劉建國先後到達、包括大甲鎮瀾宮董事長顏清標與會有縣議長黃凱、陳議長蘇金煌土庫商工校長吳星宏及來自全國董監事、與新北市調查處重新調查站主住李應泉、張縣長與黃議長譚董事長及董監事分別共同一一頒獎給學生、場面相當溫馨盛況。

張麗善縣長立委張嘉郡立委劉建國、縣政總顧問張清良、教育處邱處長、顏清標董事長李應泉主任等貴賓、上台致詞感謝在文教基金會譚董事長以前董監事常年以來付出財力共襄盛舉、頒發優秀及清寒高中職大專學生獎助學金美德與精神令人敬佩、以感動希望學子們努力用功、學成將來回報社會、會中頒發虎尾高中畢業現就讀台北大學法律系李昕頤、國中精英土庫國中周芷筠、東山高中瑀等每年一萬元。