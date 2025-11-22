雲林同鄉文教基金會23週年慶 捐助930萬元獎助學金助310名學子

雲林同鄉文教基金會成立23週年暨2025第二屆【雲之鄉】第三期全國雲林籍子女冠名獎助學金頒獎典禮。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】財團法人雲林同鄉文教基金會22日在虎尾鎮鳳明食寓宴會廳舉辦成立23週年慶典大會，同時進行2025第二屆雲之鄉第三期冠名獎助學金頒獎典禮。本次共有譚量吉董事長、張朝國常務監察人等81位董監事及旅外鄉親共同參與，慷慨捐助 930萬元獎助學金，計有310名國中與高中職學生受惠，展現旅外雲林鄉親長期支持家鄉教育、扶植青年的深厚情誼。

張麗善縣長偕同雲林縣議會黃凱議長、縣政總顧問張清良、縣府教育處長邱孝文、社會處長林文志、文觀處長陳璧君、警察局長黃富村、消防局長林文山等特別到場，並致贈縣府感謝狀，感謝基金會23年來持續扮演「連結旅外鄉親與家鄉」重要橋樑，捐助範圍涵蓋教育、文化、公益及在地建設，是雲林最重要的公益夥伴之一。

會中，張縣長也分享縣府在永續發展的努力成果，指出縣府今年在「2025 台灣永續行動獎」及「亞太暨台灣永續獎」中合計獲得37座獎項，再度成為全國最大贏家，顯示雲林在永續治理、教育推動與環境建設等面向均獲高度肯定。縣府未來將持續深化教育政策，包括國中小班級人數於114學年度調降至25人、全面設置智慧黑板、完成生生有平板計畫並推動中央廚房與北辰溫馨家園的建置，讓每位孩子都能在安全、有希望、具前瞻的環境中成長。

董事長譚量吉表示，雲林同鄉文教基金會自91年成立以來，在全體董監事、顧問、企業領袖及各地成功旅外鄉親熱情支持下，不吝捐錢助力，逐年辦理〈勤樸獎-清寒獎助學金〉〈雲之鄉-冠名獎學金〉〈雲林金篆獎-書法比賽〉等多項公益活動，服務鄉親、扶助青年、推廣文化，完全落實基金會創立宗旨，也展現雲林人的樸實與善良，更以身作則留下榜樣，讓新一代子弟懂得「反思、反饋、厚生」的品格價值。

雲林同鄉文教基金會成立23週年暨2025第二屆【雲之鄉】第三期全國雲林籍子女冠名獎助學金頒獎典禮。鎮瀾宮董事長顏清標致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

