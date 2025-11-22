雲林同鄉文教基金會23週年 捐助930萬嘉惠學子

雲林同鄉文教基金會今天舉辦成立23周年慶典大會，並頒發2025第二屆雲之鄉第3期冠名獎助學金／翻攝照片





由全國各地旅外雲林鄉親所組成的財團法人雲林同鄉文教基金會，今(22)日齊聚虎尾鎮明鳳食寓宴會廳辦理成立23周年慶典大會，會中並頒發2025第二屆雲之鄉第3期冠名獎助學金，由董事長譚量吉及常務監察人張朝國等81位董監事及旅外鄉親共襄盛舉，捐助930萬元獎助學金，計有310名國中及高中職學生受惠，展現旅外雲林人長期回饋教育、扶植青年的深厚情義。

雲林縣長張麗善親自到場感謝81位熱心響應捐款的董監事及旅外鄉親，並致贈縣府感謝狀，感謝基金會 23年來持續扮演「連結旅外鄉親與家鄉」重要橋樑，捐助範圍涵蓋教育、文化、公益及在地建設，是雲林最重要的公益夥伴之一。

張麗善也特別特別感謝全國各地雲林同鄉會，在縣府主辦 114 年全國運動會時全力支持，展現雲林人團結互助的精神。張麗善表示，榮幸能參與見證雲林同鄉文教基金會成立23週年的盛會，期勉今日受獎 310 位學生帶著感恩與自信向前邁進，未來若有能力，也能成為回饋家鄉、延續善行的下一位力量，讓教育希望在雲林長存流動。

譚量吉表示，雲林同鄉文教基金會自91年成立以來，在全體董監事、顧問、企業領袖及各地成功旅外鄉親熱情支持下，不吝捐錢助力，逐年辦理〈勤樸獎-清寒獎助學金〉〈雲之鄉-冠名獎學金〉〈雲林金篆獎-書法比賽〉等多項公益活動，服務鄉親、扶助青年、推廣文化，落實基金會創立宗旨，也展現雲林人的樸實與善良，更以身作則留下榜樣，讓新一代子弟懂得「反思、反饋、厚生」的品格價值。

