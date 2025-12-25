雲林員警攔截追逮通緝犯 鳴槍示警逮捕起出改造槍枝 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲林林內鄉重興國小附近傳槍聲，今（25）日中午斗六警分局員警攔截張姓通緝犯所駕懸掛假車牌自小客車，張嫌中途棄車持槍械竊騎路旁機車逃逸，經追捕員警對空鳴槍10發示警，並撞到機車才將張嫌順利逮捕到案，全案正由警方偵辦中。

雲林林內鄉重興國小附近，今（25）日中午傳槍聲，員警攔截追捕張姓通緝犯對空鳴10槍示警，並撞到機車才將張嫌順利逮捕到案。（圖／民眾提供）

今（25）日下午約1時左右，斗六警分局員警在林內鄉台3縣，發現因10案被通緝的張姓犯嫌，駕駛一輛懸掛假車牌的自小客車出沒在路上，遂一路尾隨跟監，過程中發現該車駕駛疑持有槍支，遂通報警力支援攔截圍捕，後由一輛偵防車逼近對方車旁喝令停車，但對方仍不理閃車沿著小路加速逃逸，直到重興國小附近

，張嫌才棄車逃逸，並趁機騎走停在路旁鑰匙沒有拔的機車逃跑，遂由員警對空鳴槍示警，張嫌仍騎所竊贓車加速逃跑，始由員警駕車撞倒張嫌順利將張嫌逮捕，並起出一支沒有彈匣的改造手槍。

該名被員警追捕的張姓犯嫌（男、43歲、雲林人）、有毒品、肇逃、毀損、家暴、侵占有等多項前科，目前因數案通緝中；在逮捕過程，張嫌因摔車2腳膝蓋有多處皮肉擦傷，經消防局救護人員現場包紥後無大礙，全案正由警方偵辦釐清中。