雲林唯一音樂藝才班震撼登台 鎮西學子用音符點亮夢想

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】一場凝聚近40年音樂教育能量的成果盛會即將登場。雲林縣鎮西國小音樂班今(10)日晚間7時在雲林表演廳舉辦「2026樂動鎮西音樂班成果發表會」，由室內樂團、弦樂團、管樂團及管弦樂團接力演出。孩子們將站上專業舞台，用最真摯的樂音訴說成長故事，也向外界展現雲林音樂教育深耕多年的亮眼成果。

鎮西國小音樂班創立於民國75年，是雲林縣目前唯一設有音樂藝術才能班的小學。多年來肩負培育音樂人才的重要使命，在歷任校長、教師團隊及家長共同努力下，打造優質且完整的音樂學習環境。許多畢業校友持續在音樂領域發光發熱，也讓鎮西音樂班成為雲林藝文教育的重要品牌。

廣告 廣告

縣長張麗善表示，每一次成果發表會，都是孩子們用汗水與堅持換來的榮耀時刻。從每天反覆練習的基本功，到站上舞台面對觀眾的自信神情，背後都蘊藏著無數努力與付出。她肯定師長長期投入藝術教育，也感謝家長一路陪伴支持，讓孩子能在音樂世界裡勇敢追夢、盡情發光。

張麗善指出，藝術教育不只是培養演奏技巧，更是陶冶品格與涵養的重要歷程。透過樂團合作與舞台歷練，學生學會傾聽、尊重與團隊合作，也培養面對挑戰的勇氣。這些能力將成為孩子未來人生最珍貴的養分。

文化觀光處長謝明璇表示，今年成果發表會內容精彩豐富，上半場由六年級畢業班學生擔綱策劃及演出，以室內樂形式呈現多年學習成果；下半場則由全體音樂班學生組成的管樂團、弦樂團及管弦樂團接續登場，並安排協奏曲演出，展現學生扎實技巧與成熟台風。演出曲目涵蓋古典樂、當代作品、動畫配樂及台灣本土音樂，多元曲風交織出豐富動人的音樂篇章。

鎮西國小近年推動「品德優先、閱讀當先、英語領先、數學創先、音樂承先」五大校訂課程，教育成果深獲肯定，曾榮獲教育部教學卓越金質獎及藝術教育貢獻獎績優學校等殊榮。本次演出採索票入場，晚間6時30分開放進場。縣府邀請民眾走進雲林表演廳，一同聆聽孩子們用音符寫下的青春篇章，感受藝術教育最溫暖、最動人的力量。