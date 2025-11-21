雲林商業升級 MUJI斗六門市開幕打造生活文化新樞紐

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣政府推動公有空間再活化成果再添一例，社口旅客服務中心在11月21日正式轉型為 MUJI 無印良品斗六門市，不僅是該品牌首次在雲林設立據點，更是全台唯一以獨立建築呈現的門市型態，引起地方高度矚目。新店融合服務、生活與觀光三大功能，象徵斗六商圈邁向多元化、質感化的新階段。

▲MUJI首次在雲林設立據點，更是全台唯一以獨立建築呈現的門市型態，引起地方高度矚目。（記者蘇峯毅攝）

MUJI 表示，選擇進駐人口與商業密度皆為縣內最高的斗六市，旨在讓品牌理念更貼近地方日常。本次打造的360坪門市為台灣第70店，以雲林農業意象與自然材質作為空間基調，透過光線、動線與材質配置，呈現簡潔卻具溫度的生活設計語彙，強調地方共生與永續發展。

店內「良品市場」由雲林食材為核心企劃，包含節水米糧與多款在地農產。其中兩項獨家新品「釀造白醬油」與「燒烤白醬油」，採用元長鄉非基改黃豆，經陶缸百日日曬，以低鹽天然釀造方式呈現純淨風味，體現品牌支持在地農業與傳統食文化的精神。MUJI 亦延伸與三小市集、花生及大豆專區等農友合作，讓消費者能在城市中心就近購買產地直送的友善農產。

▲本次打造的360坪門市為台灣第70店，以雲林農業意象與自然材質作為空間基調。（記者蘇峯毅攝）

縣長張麗善表示，新門市延續旅客服務中心功能，整合集結多項雲林景點資訊與 QR Code 導覽，讓旅客在購物之餘也能認識在地文化。她強調，無印良品兼具生活美學與友善理念，相信落腳斗六能創造城市新亮點，並期盼「雲林良品」未來加入後，展現在地品牌與國際品牌的加乘力量。

台灣無印良品總經理吉田明裕指出，門市得以順利進駐，需感謝縣府、議會及社口商圈業者的共同努力。MUJI 未來將持續投入地方創生，包括創造更多就業機會、提升居民生活品質，並協助商圈營運模式朝永續方向發展。

縣府城鄉發展處說明，社口旅客服務中心依 OT 模式引入民間營運，是縣府積極推動公共空間活化的重要成果之一。繼「熱浪島」成功帶動周邊人流後，MUJI 的加入更強化商圈吸引力，使原有的公有閒置空間轉為城市經濟動能。

城鄉處並指出，斗六 MUJI 所在區域已逐步形成新興商圈，周邊品牌包含星巴克、UNIQLO、壽司郎及多家大型連鎖通路，成為市民休閒與消費的新重心。未來隨「人文公園區段徵收」與大學路文化廊道串聯，將促成「社口生活圈—縣府特區」的完整城市軸線，使斗六在交通、商業與文化上迎向更具活力的新發展。