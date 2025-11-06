雲林啟動智慧農業新紀元 氣候調適示範場域展現農業韌性新力量

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】面對極端氣候衝擊，雲林縣政府今（6）日與國立臺灣大學攜手，在褒忠鄉新湖合作農場附設山哥農場舉辦「農業氣候變遷調適示範場域觀摩日」。活動匯聚產官學能量，展示智慧農業技術如何化解乾旱、暴雨與高溫等挑戰，為臺灣農業開創具韌性、永續的新局。

農業氣候變遷調適示範場域觀摩日，在褒忠鄉新湖合作農場附設山哥農場登場。(記者廖承恩翻攝)

縣長張麗善表示，氣候變遷帶來的乾旱、強降雨與劇烈氣溫變化，已成為農業發展的最大挑戰。雲林是臺灣農業重鎮，縣府責無旁貸必須帶頭推動調適行動。這次示範觀摩活動，正是縣府落實「雲林縣農業部門氣候變遷調適行動方案」的重要成果展現，期望讓調適技術從實驗室走進農田，讓智慧農業成為面對氣候衝擊的「保命科技」。

活動由臺大生物環境系統工程學系童慶斌教授研究團隊規劃執行，結合縣府輔導的智慧農業補助計畫，在農場設置微氣象站、環境感測與自動控制系統，模擬不同氣候風險情境。現場展示包括透水鋪面工法、農場微氣象監測、作物與淹水模式資訊平台、智慧溫室降溫設備及魚菜共生系統等，完整呈現從「氣候衝擊」到「應變行動」的全程調適鏈。

雲林啟動氣候調適示範場域 ，智慧農業展現在地韌性與永續新力量。(記者廖承恩翻攝)

童慶斌教授指出，這次以「分組導覽」方式呈現，讓農民能親眼見證科技如何協助農業轉型。例如智慧溫室可即時感測溫濕度並自動降溫；微氣象站能即刻回傳風速與雨量數據；魚菜共生系統則實踐循環利用與節水栽培。透過現場體驗，參與者深刻感受「科技種田」不再是口號，而是抵禦氣候變遷的實際力。

活動尾聲並舉行綜合座談，邀集縣府代表、學研機構及農企業共同探討如何加速技術落地與資源整合，推動雲林成為全國智慧農業調適示範基地。與會者一致認為，唯有跨界合作、數據共享與持續創新，才能讓臺灣農業在氣候變遷的浪潮中站穩腳步。

設置微氣象站、環境感測設施及環境控制系統。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣政府強調，農業是雲林的根，也是縣民生活的脈動。從氣候行動到智慧科技，每一步都是為了守護農民與土地。此次觀摩活動不僅展現縣府推動氣候調適政策的具體成果，也呼應聯合國永續發展目標SDGs第12項「永續消費與生產」及第13項「氣候行動」。縣府將持續推動智慧農業、強化地方韌性，與農民攜手打造更永續、更有生命力的農業新時代。