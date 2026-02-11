雲林單身聯誼結良緣 兩對新人互許終身 縣長贈豪禮祝幸福

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府積極推動婚育友善政策，114年度單身聯誼活動《美好雲林浪漫行》成果豐碩，成功促成兩對新人結為連理。縣長張麗善今(11)日親自接見新人，贈送50吋大電視、氣炸鍋等成家好禮，祝福他們在雲林開啟幸福人生，也展現縣府對青年婚戀的關懷與重視。

雲林單身聯誼喜結良緣 兩對新人縣長親贈豪禮。(記者廖承恩翻攝)

民政處長蕭德恕指出，第一對新人許先生與蔡小姐，於114年5月10日參加第二場次單身聯誼活動當天配對成功，透過縣府提供的星巴克下午茶券開始約會，不到半年便決定攜手共度一生，並於115年2月10日完成結婚登記。第二對魏先生與曾小姐則在114年11月22日第六場活動成功配對，經多次約會增進了解，尤其男方在女方父親驟逝期間一路陪伴守候，最終於115年1月7日登記結婚。

廣告 廣告

承辦單位戀愛大學校長黃壬梁表示，雲林縣單身聯誼一年內促成兩對佳偶，凸顯縣府用心經營青年交友平台。三年來每場活動縣長或副縣長皆到場祝福，民政處同仁全程陪伴與互動，緩解參加者緊張，並提供溫暖支持，讓每場活動從一開始就有良好氛圍。

《美好雲林浪漫行》促成兩對新人喜結良緣。(記者廖承恩翻攝)

張麗善縣長強調，現代年輕人因工作壓力與社會型態轉變，交友與婚戀時間有限，縣府規劃單身聯誼活動，就是要幫助青年在優質環境中尋覓伴侶。自112年首辦活動以來，民眾反應熱烈，縣府逐年增加場次，今年更規劃八場，並設計有趣主題與精選參加者，打造舒適交友空間。

除了單身聯誼，縣府亦提供集團結婚服務、優渥生育補助與育兒津貼，打造「一條龍」式婚育支持。張縣長表示，看到青年在雲林相遇、相知、相愛、相守，正是推動政策的最大動力，也展現地方政府對青年安心成家的承諾。

張麗善親贈50吋電視與氣炸鍋，祝新人白頭偕老、幸福美滿。(記者廖承恩翻攝)

115年單身聯誼活動《愛在雲林 品味相遇》將自3月16日起開放報名，今年規劃六場主題行程，包括酒莊微醺料理、國寶魚生態行、原民文化體驗、手作陶藝美學、溪頭雲霧之旅與天空之橋漫步等。活動還準備豐富參加禮、配對成功禮與雙人同行禮，讓單身男女在深度體驗美好生活的同時，尋覓真愛。

今年特別增加兩場「自我成長課程」，包含形象美學課程與理想伴侶導航課程，由專業講師協助單身朋友打造個人特質與理想對象清單，讓青年在尋愛路上更有方向。縣府誠摯邀請適齡單身男女，把握機會，在雲林遇見緣分，開啟幸福篇章。