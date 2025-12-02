雲林嘉義聯手實兵操演空難救援 高鐵特區上演跨域指揮大考驗
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府與嘉義縣政府、嘉義航空站今(2)日於雲林高鐵特定區共同執行場外空難災害聯合防救演習，模擬客機迫降起火、多人死傷情境，全面檢驗跨縣市救援、指揮與醫療量能。此次實兵演練以高強度任務還原真實事故現場，展現地方政府面對重大航空災害時的反應速度、救災能力與跨域協作效能。
雲林縣府攜嘉義縣府與航空站高鐵特區實兵演練空難救援全程檢驗跨域協作能力。(記者廖承恩翻攝)
本次「114 年度場外空難災害聯合防救演習」以客機因故迫降、機身斷裂並瞬間起火為情境，現場濃煙竄升、乘客受困，畫面逼真，彷彿真實事故重現。雲林縣消防局於接獲通報後立即啟動快速反應機制，消防人員以最短時間壓制火勢、破壞機體進行搜救，並同步展開旅客疏散與急救救護。因傷亡規模達大量傷病患標準，縣府同步啟動空難災害應變中心一級開設，以最高規格應對演練情境。
交通工務局於事故現場設立前進指揮所，並與嘉義航空站前進協調所採合署方式運作，形成單一指揮體系，統籌調度救災能量。現場警消、航空站、民航局、醫療資源、民政與環保等單位均在同一平台即時互通訊息，強化情報判讀與決策效率。警察局同時在周邊部署三層管制區，建立封鎖線、排除無關人員，確保救災動線不受干擾，使每批救援部隊能以最短距離到達事故核心區。
「114年場外空難防救演習」實兵模擬客機迫降失事全力搶救情境。(記者廖承恩翻攝)
衛生局依大量傷病患應變流程架設急救站，區分紅黃綠黑四大檢傷分類，並依傷情輕重安排後送動線。醫護團隊分區接手傷患，確保急救處置無縫銜接。為模擬真實空難現場的混亂與壓力，演練特別加入「重複通報、家庭成員分散、精神驚慌」等情境，使整體救護環節更貼近真實災害狀況，也讓醫護與消防能在高壓環境下驗證反應能力，強化各作業線協作默契。
演練除搶救層面外，同步檢驗災後社福與民政體系的支援能量。現場啟動家屬安心關懷中心，由社會處與民政處接手處理旅客資料核對、家屬情緒安撫及罹難者後續相驗等環節，完整呈現從現場救援到災後關懷的垂直整合作業。另有環境保護局負責殘骸清運、燃油滲漏處理與污染控制，各部門依程序接續進場，使演練內容更具全面性與完整度。
各專業單位緊密協作迅速完成所有救災處理任務。(記者廖承恩翻攝)
副縣長謝淑亞指出，航空事故具高複雜性與跨域性，從通報、消防、醫療、維安到後續善後均須在緊迫時間內完成協作與判斷。此次演練強調「真實流程」與「實兵操作」，在高壓與多變情境下，成功驗證了雲林與嘉義跨縣市整體救災協同能力。她強調，唯有透過高強度演練，才能檢視機制是否完備，並即時找出流程中的斷點與提升方向。
謝淑亞感謝交通部民航局、嘉義航空站、嘉義縣政府、軍警消與所有協力單位共同投入，使本次聯合防救演習得以完整呈現。她表示，雲嘉兩地將持續依演練成果進行滾動精進，強化跨域協作及航空事故應變體系，為區域航空安全奠定更牢固的基礎。此次演練也呼應 SDGs11「永續城鄉」目標，透過強化防災韌性，讓城市在面對重大災害時更能沉著、迅速、可靠地守護民眾安全。
其他人也在看
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 108
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 88
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 18
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
香港宏福苑大火：死亡數增至156人，10名為外傭，成立「獨立委員會」進行調查，民間記者會取消
宏福苑共有235名外傭，其中10位喪生，3人受傷，30人失蹤。每名遇難外傭家屬可獲約80萬港元補償；受傷者可獲5萬至10萬元補助。BBC NEWS 中文 ・ 37 分鐘前 ・ 42
中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗員警，在南庄鄉山區，發現一輛中型巴士，違規行駛禁行路段，上前攔查，赫然發現，車內竟有22名失聯移工，由於人數眾多，還動用幾輛警車，分批把人送下山！經過調查，這些失聯移工，是一名地主找來採收野薑，集體被依違反就業服務法，移請專勤隊處理。警查違規車意外查到22名失聯移工。這輛中型巴士，原本行駛在苗栗縣南庄鄉苗21線13K附近，ㄟ，這裡是中巴的禁止通行路段，員警於是上前把車攔下！駕駛下車了，講的是中文，不過，當員警上車一看，22名乘客，疑似都來自東南亞，警察要他們拿出證件來，他們面露尷尬，難道是失聯移工嗎？警查違規車意外查到22名失聯移工。南庄分駐所兩名員警，原本在執行交通整理勤務，卻剛好碰上違規行駛的中巴，員警即時攔車並加以盤查，意外查到了12名泰籍以及10名越南籍移工。整個查緝過程，剛好被開車經過的當地議員目睹，議員讚許，員警認真與機智，值得鼓勵！警方調查，這群失聯移工，由何姓地主所聘僱，分別從嘉義梅山、彰化伸港，被載往苗栗南庄東河村陸家地區，採收野薑。全案偵訊後，依違反就業服務法，移請苗栗專勤隊處理。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑 更多民視新聞報導移工鎖房門「強上酒醉女」 威脅不從就殺 完事辯：她帶保險套，是自願越南逃逸移工為4500元 宰貓剝皮再槍殺石虎台中外籍移工「侵犯受害女」！威脅「不從就S妳」完事竟辯：是自願民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 79
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 1 天前 ・ 12
阿里山林鐵113歲生日慶推限定款車票 節慶列車遊程、4款票面&限量隱藏款、林鐵時光市集資訊一次看！
阿里山林業鐵路自1912年12月25日由嘉義通車至二萬平段，今年歡慶通車113週年！每年12月阿里山林業鐵路及文化資產管理處定期辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、山村特色餐席、林鐵時光市集等多元類型推廣活動，12/3中午12:00準時開賣，打造「阿里山小火車 Cheers」節慶品牌，一起參與慶祝阿里山林鐵生日！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
香港大火、港警再出手！前任區議員被捕
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至發稿時間為止，已知造成至少146人死亡、79人受傷，並有若干人仍處於失蹤狀態，54具遺體待辨認。香港社會處於敏感之際，「大埔宏福苑火災關注組」在網路上...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 86
台南開5小時到花蓮取款 女車手遭設局落網｜#鏡新聞
台南有一名詐騙集團女車手，獨自開了5個小時的車，專程到花蓮要跟被害人面交，沒想到被害人早就報警，並且跟警方聯手抓人，等到車手要求被害人上車交款的時候，警方就從四面八方湧上前，把車手從駕駛座抓下來，而她一度還否認犯罪，不過車上也被搜出點鈔機跟其他證物，當場人贓俱獲帶回法辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
「醫師加班費免稅」真的來了！ 衛福部證實拍板、盼明年報稅適用
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內醫護人力流失嚴重，關鍵之一就是待遇，衛福部為止拋出「醫師加班費免稅」新政策。健保署署長陳亮妤今（2）日證實，已獲醫界及跨黨派立委高度共識，也跟財政部進行非常多的溝通，目前草案已送進衛福部，預計比照警消人員，若醫師的加班時數超過一定比例，就能減稅，希望今年年底上路，明年報稅就可以適用。 陳亮妤上午出席健保署「癌症治...匯流新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
台越寮警方聯手！攔截「雙獅地球牌海洛因」藏藝術燈座 市價破2億
高檢署第13波安居緝毒專案成果斐然，查獲多起重大毒品案件！其中最引人矚目的是，台灣、越南及寮國警方聯手攔截市價超過新台幣2億元的「雙獅地球牌海洛因」逾19公斤。專案小組更在台中首度查獲本土種植的罌粟花園，及從中國進口的依託咪脂原料。TVBS新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
無薪假一口氣新增697人！總數突破9千人...勞動部：3大廠受美國關稅衝擊
勞動部今（1）日公布最新一期無薪假共計456家，實施人數為9,153人，家數增加21家、人數也大增697人。勞動部官員表示，此期人數明顯回升，主要因新增3家超過150人的大型企業通報實施，分別屬於機械設備製造業、金屬製品製造業以及民生工業，皆因受美國關稅影響，導致訂單不穩。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 13
感受近期諸事不順、業績不佳？民俗專家：敬請把握農曆10月12日
農曆10月12日，也就是國曆的12月1日就是被稱為「大聖爺」齊天大聖的生日，需要貴人、財運的朋友要好好地把握這一天，知名民俗大師廖大乙就說，只要在當天向大聖爺祝壽並誠心祈求，讓「恨鐵不成鋼」的日子可以否極泰來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」
即時中心／温芸萱報導有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30）日晚間在台北市遭兩名男子持利器、辣椒水突襲，同行女友也被噴傷。警方獲報後立即送醫並成立專案小組，漏夜調閱監視器鎖定犯嫌，並查扣刀械、棍棒、辣椒水等證物。林姓主嫌逃逸後又自首，警方初判本案具預謀性，至於是否與夏天倫近日與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛有關，仍待檢警進一步釐清。民視 ・ 1 天前 ・ 6
香港宏福苑大火146人死轉貼新聞被抓！港警拘捕前議員和災場義工
[Newtalk新聞] 位於香港新界大埔的大型集合住宅社區宏福苑發生嚴重火災，至今共累計146人死亡，包括一名消防員殉職，目前仍有上百人情況未明，社會要求徹查聲浪不斷，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。然而，其中一名發起人上月29日遭到警方國安處拘捕。香港警方國安處隔日又以涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府再拘捕一男一女，其中一人是前區議員張錦雄，另一人是在火災現場分發物資的女義工。 綜合香港媒體報導，張錦雄於11月30日晚上約7點在粉嶺寓所被捕，張錦雄曾轉載了一則關於宏福苑大火中，一名連署發起人被捕的新聞；但他只是轉載，並沒有附上其他文字。另一名被捕的李姓女子為災場義工，曾在現場呼籲災民不要胡亂將個人資料提供予不明人士。香港警方國安處日前已拘捕一名在網上成立「大埔宏福苑火災關注組」，並發起連署提出「四大訴求」的男子，香港警方國安處指控他涉嫌借火災意圖煽動憎恨政府。據了解，初步調查2宗案件暫時未有關連。 此外，知情消息人士指出，香港警方國安處訊問了一名男子，這名男子也是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，「大埔宏福苑火災關注組」連署提出四大訴求包括「持續支援受災居新頭殼 ・ 1 天前 ・ 15
無照騎車雙載自撞分隔島彈飛！台中少年不治 少女驚嚇無法筆錄
台中市南區建成路與合作街口今日凌晨5時25分發生一起死亡車禍！一名16歲高姓少年無照騎機車，後座載著同齡少女，行經路口時不明原因失控自撞分隔島，強大撞擊力道使兩人當場彈飛倒地。少年身受重傷送醫搶救，於上午8時許宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
黑道尋仇! 天道盟黑狗西門町停車場遭砍"當街斷腳筋"
社會中心／綜合報導地下停車場，驚傳喋血案件！天道盟綽號"黑狗"的一名賴姓大哥，週一中午，在台北市西門町的一處停車場，被人砍傷，雙腳腳筋斷裂，恐怕殘廢，犯案的兩名男子，還在現場冷笑，等員警來抓，警方初步調查，嫌犯也是天道盟成員，宣稱不滿被害人曾經設局，羞辱幫內另一名大哥〝高寶勝〞，才會埋伏報仇。員警大聲喝令，要眼前這兩名穿著黑衣的男子趴下，只見嫌犯高舉雙手，相當配合，就在幾分鐘前，他們兩人持刀尋仇，把一名天道盟的賴姓大哥，砍到血濺地下停車場，兩腳的傷口，深可見骨。來到事發現場，地上的血跡，依舊清晰可見，觸目驚心。目擊者說，兩人尾隨在他後面，突然就不知道什麼原因，就把他兩隻腳小腿那個腳筋砍斷，然後就出血這樣。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）事發在台北市萬華區，週一下午兩點左右，位在西門町的一棟大樓地下停車場，警方調查，被砍的賴姓男子，是天道盟的大咖，江湖上人稱"黑狗"。他疑似在幾年前，設局羞辱同為天道盟不倒會大哥的"南萬華教父"高寶勝。今年十月中，高寶勝癌症過世，12月1號，在板橋殯儀館舉辦告別式之後，他的義子徐姓男子，就帶著一名小弟，持開山刀埋伏報仇，當場砍斷黑狗的雙腳腳筋，兩人犯案後，還報警自首，留在原地冷笑，等待警方到場。知情人士表示，恩怨是很多年前就有恩怨了，兩人就為了土方的事情，而且寶勝被弄得很沒面子，所以他就耿耿於懷，後來很多他們一些大佬兄弟出來喬緩頰，但是寶勝就是一口氣嚥不下來。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）萬華警分局偵查隊副隊長施仁捷表示，現場發現一名腿部刀傷的賴姓民眾，另現場兩名犯嫌，站立於旁稱其所為，惟稱等待律師到場，才願意陳述。根據了解，"黑狗"賴姓男子，平常行事狠辣，是前天道盟盟主羅福助的左右手，1996年8月，時任立委的廖學廣被關狗籠的事件，警方還一度懷疑他涉入其中，這回下半身遭砍十幾刀，雙腳可能因此殘廢，警告意味濃厚，警方擴大調查，要避免黑幫尋仇，引發腥風血雨。原文出處：黑道尋仇! 天道盟黑狗西門町停車場遭砍"當街斷腳筋" 更多民視新聞報導越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟喊「胸很大」 遭吊銷三環幫命案追出"權利車詐騙" 黑幫愛用犯案工具保護令生效竟惱羞成怒砍30刀割喉殺害前女友 劉男羈押禁見3月民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話