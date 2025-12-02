雲林嘉義聯手實兵操演空難救援 高鐵特區上演跨域指揮大考驗

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府與嘉義縣政府、嘉義航空站今(2)日於雲林高鐵特定區共同執行場外空難災害聯合防救演習，模擬客機迫降起火、多人死傷情境，全面檢驗跨縣市救援、指揮與醫療量能。此次實兵演練以高強度任務還原真實事故現場，展現地方政府面對重大航空災害時的反應速度、救災能力與跨域協作效能。

雲林縣府攜嘉義縣府與航空站高鐵特區實兵演練空難救援全程檢驗跨域協作能力。(記者廖承恩翻攝)

本次「114 年度場外空難災害聯合防救演習」以客機因故迫降、機身斷裂並瞬間起火為情境，現場濃煙竄升、乘客受困，畫面逼真，彷彿真實事故重現。雲林縣消防局於接獲通報後立即啟動快速反應機制，消防人員以最短時間壓制火勢、破壞機體進行搜救，並同步展開旅客疏散與急救救護。因傷亡規模達大量傷病患標準，縣府同步啟動空難災害應變中心一級開設，以最高規格應對演練情境。

交通工務局於事故現場設立前進指揮所，並與嘉義航空站前進協調所採合署方式運作，形成單一指揮體系，統籌調度救災能量。現場警消、航空站、民航局、醫療資源、民政與環保等單位均在同一平台即時互通訊息，強化情報判讀與決策效率。警察局同時在周邊部署三層管制區，建立封鎖線、排除無關人員，確保救災動線不受干擾，使每批救援部隊能以最短距離到達事故核心區。

「114年場外空難防救演習」實兵模擬客機迫降失事全力搶救情境。(記者廖承恩翻攝)

衛生局依大量傷病患應變流程架設急救站，區分紅黃綠黑四大檢傷分類，並依傷情輕重安排後送動線。醫護團隊分區接手傷患，確保急救處置無縫銜接。為模擬真實空難現場的混亂與壓力，演練特別加入「重複通報、家庭成員分散、精神驚慌」等情境，使整體救護環節更貼近真實災害狀況，也讓醫護與消防能在高壓環境下驗證反應能力，強化各作業線協作默契。

演練除搶救層面外，同步檢驗災後社福與民政體系的支援能量。現場啟動家屬安心關懷中心，由社會處與民政處接手處理旅客資料核對、家屬情緒安撫及罹難者後續相驗等環節，完整呈現從現場救援到災後關懷的垂直整合作業。另有環境保護局負責殘骸清運、燃油滲漏處理與污染控制，各部門依程序接續進場，使演練內容更具全面性與完整度。

各專業單位緊密協作迅速完成所有救災處理任務。(記者廖承恩翻攝)

副縣長謝淑亞指出，航空事故具高複雜性與跨域性，從通報、消防、醫療、維安到後續善後均須在緊迫時間內完成協作與判斷。此次演練強調「真實流程」與「實兵操作」，在高壓與多變情境下，成功驗證了雲林與嘉義跨縣市整體救災協同能力。她強調，唯有透過高強度演練，才能檢視機制是否完備，並即時找出流程中的斷點與提升方向。

謝淑亞感謝交通部民航局、嘉義航空站、嘉義縣政府、軍警消與所有協力單位共同投入，使本次聯合防救演習得以完整呈現。她表示，雲嘉兩地將持續依演練成果進行滾動精進，強化跨域協作及航空事故應變體系，為區域航空安全奠定更牢固的基礎。此次演練也呼應 SDGs11「永續城鄉」目標，透過強化防災韌性，讓城市在面對重大災害時更能沉著、迅速、可靠地守護民眾安全。