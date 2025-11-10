雲林嚴查問題蛋！再派員至縣內38家全聯稽查

雲林縣衛生局追查問題蛋流向，10日再派員前往全聯38家販售點，確認是否確實全面下架。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

彰化縣衛生局抽驗雞蛋檢出農藥殘留芬普尼超量，並流向雲林等縣市，雲林縣衛生局10日表示8日即啟動查察，前往縣內37家全聯及1家大全聯販售點，有問題的雞蛋都已經全面預防性下架，10日再派員前往全聯38家販售點，確認是否確實全面下架。

雲林縣衛生局表示，目前正與全聯總公司聯繫，請他們提供進貨量與下架量，以確定賣出的問題蛋數量。購買該批產品消費者可持發票或產品，向原購買商提出退換貨。呼籲業者務必遵守食品安全衛生管理相關規定，若發現食安疑慮，應主動下架並通知消費者。

應下架回收的市售包裝蛋品共9項，包括四日鮮蛋10粒裝、巨的卵白殼雞蛋10粒裝、大巨蛋白殼雞蛋10粒裝、悠活鮮蛋白殼雞蛋10粒裝、富翁洗選蛋白殼雞蛋10粒裝、初卵頭窩蛋白殼雞蛋10粒裝、四季巨蛋白殼10粒裝、香草園洗選蛋10粒裝、鮮健蛋品洗選蛋白殼雞蛋10粒裝。

