雲林嚴選把關 重振台灣鯛聲譽

▲雲林縣政府舉辦「嚴格把關安心吃，全民支持台灣鯛」記者會喚起消費者對台灣鯛的信賴與熱愛。（記者劉春生攝）

高雄市衛生局近日對上市漁產品進行抽檢時，在雲林縣口湖漁類生產合作社供應給全聯福利中心的「台灣鯛魚排」檢出動物用藥超標，消息一出引發廣泛關注與討論。雲林縣政府農業處、衛生局於接獲通報的第一時間立刻到口湖漁類生產合作社與水產生產源頭進行訪查及採檢、送檢。嗣經高雄市政府衛生局於十二月四日公布真相，證實此為檢驗上的誤判，雖然真相大白，卻已對口湖漁類合作社與台灣鯛品牌造成重大衝擊，消費者信心大受打擊，銷售通路受到嚴重影響，短期內難以恢復。

為重新喚起消費者對台灣鯛的信賴與熱愛，雲林縣政府八日特別舉辦一場以台灣鯛為主角的美食饗宴，推出包括黃金生態魚、招牌鯛魚時蔬羹、鯛海之味拉麵、大阪鯛魚燒披薩、海味三寶QQ凍、鯛魚小島燒等六道創新料理，雲林縣長張麗善偕同縣府農業處長魏勝德、新聞處長陳其育、口湖漁類生產合作社特助王揮評以及雲林台灣鯛養殖戶共同宣傳台灣鯛多樣餐桌魅力，同時重申雲林縣政府對食安嚴格的守護，希望吸引全國消費大眾共同響應，見證食安與美味兼具的台灣鯛風潮。

台灣鯛是台灣水產養殖中的重要寶藏，其中雲林縣年產量約達兩千七百五十二公噸。從冷凍全魚、鮮美的魚片、細膩的魚皮，到即食的蒲燒鯛，台灣鯛在餐桌上呈現多元美味。更重要的是，其魚骨、鱗片與內臟不浪費，製成營養豐富的飼料、肥料、抗氧化胜粉及膠原蛋白保養品，是可全魚利用的優質魚種，全面實踐循環經濟理念。不僅在國內廣泛銷售，台灣鯛還行銷全球，讓世界看見台灣的養殖實力。

張麗善縣長表示，此次事件雖然波及市場，但也促使業界與政府加強食品安全管理與溯源機制，投入更多智慧養殖科技，推動台灣鯛產業向更高標準邁進。