雲林四湖鵝場H5N1確診！316死鵝魚塭亂丟 防疫所撲殺1626隻開罰

雲林四湖鄉一處肉鵝場爆發禽流感，場內大量鵝隻死亡，畫面怵目驚心。（圖／縣府提供）

雲林縣再次爆發禽流感疫情與惡意棄置死禽事件，引發社會高度關注。根據雲林縣動植物防疫所指出，2月4日接獲通報，在口湖鄉一處魚塭旁發現316隻死亡肉鵝遭棄置，部分屍體嚴重腐敗、惡臭四溢。防疫人員隨即展開溯源調查，查明死禽來源為四湖鄉一處肉鵝養殖場，場內更發現大量鵝隻死亡，現場情況怵目驚心。

遭棄置於口湖鄉魚塭旁的死鵝屍體腐敗惡臭，防疫人員追查確認為確診禽流感個案場飼養。（圖／縣府提供）

防疫所當即封鎖該養殖場並採樣送驗，經實驗室檢驗確認為H5N1亞型高病原性禽流感。考量疫情風險升高，防疫人員依防疫標準作業程序，對該場飼養的7週齡肉鵝共1,626隻全面撲殺與銷毀，並責令業者完成全區清潔與消毒作業，避免病毒持續擴散。

防疫所長廖培志說明，該場自1月底即出現鵝隻異常死亡現象，伴隨扭頸、紅腳等典型禽流感症狀。為控管疫情擴散風險，防疫所已針對棄置地點與確診養殖場周邊1公里內共36處禽場實施採樣與訪視，並加強公共區域消毒，密切監控禽隻健康狀況。

縣長張麗善表示，當前正值禽流感好發季節，養禽業者更應落實場區生物安全管理措施，包括設置防鳥設施、強化人員進出管制及落實清潔消毒流程。針對本案業者未依法主動通報疫情、甚至將死禽隨意棄置的行為，縣府將依《動物傳染病防治條例》不予補償撲殺及銷毀物品損失，並可處新台幣100萬元以下罰鍰；另對於未依《畜牧法》將死禽送交化製處理者，亦將依法裁罰。

廖培志補充，高病原性禽流感病毒常透過候鳥遷徙傳入，再經由產銷體系水平傳播，若防疫措施稍有鬆懈，將導致連鎖感染，對畜牧產業造成嚴重衝擊。他呼籲所有業者應全面落實場區門禁、人員車輛消毒、器具與蛋箱清潔等防疫要求。防疫單位也再次提醒，養禽業者應每日自主觀察禽隻精神、食慾及死亡情形，發現異常應立即通報，勿心存僥倖擅自處理，以免釀成更大防疫破口。

禽流感通報專線為0932-690674，全年無休受理。雲林縣政府強調，面對任何違規棄置與隱匿疫情行為，將堅守「零容忍」原則，持續強化稽查與防疫宣導，全力守住防疫防線與禽畜產業安全。

