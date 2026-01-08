雲林國中小營養午餐免費 張麗善：咬牙不惜舉債照顧雲林囝仔

雲林縣長張麗善今（8）日表示，縣府將咬緊牙根，甚至不惜舉債籌措經費，從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費。（圖／取自雲林縣政府網站）

雲林縣長張麗善今（8）日表示，營養午餐理應是中央推動的全國一致性政策，當前雲林面臨中央不副署、不公布、不執行新版財劃法、剋扣多項補助款以及調高財力等級等多重財政困境，但為了雲林人的尊嚴，並且在張嘉郡委員允諾爭取落實新版財劃法下，縣府將咬緊牙根，甚至不惜舉債籌措經費，從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費。

張麗善表示，縣府原本預計在新版財劃法通過後，在新增財源的挹注下，將執行全面國中小營養午餐免費，孰料中央竟然不副署、不公布、不執行新版財劃法，此外過去由中央補助的多項支出，如補助偏鄉學校營養午餐、3章1Q、水電費等陸續停止，改由地方自行負擔，縣府增加約2億元以上壓力。前天中央又突然提高雲林縣的財力等級，導致縣府將增加15億元以上配合款，縣府財政面臨多重考驗。

張麗善說，社會福利不平衡將造成人口過度往福利好的縣市移動，擴大城鄉差距，因此縣府近年投入2年近7億元的萬寶龍計畫，並且在2024年編列超過2億元，將全縣185所國中小、2100間教室的傳統黑板，全面更換成水洗式智慧黑板。2025年更進一步投入2.8億達成「生生有平板」，推動智慧教育。此外，在中央無預警中止「班班喝鮮奶」補助後，縣府自行編列經費2千3百多萬元，扛下照顧學童健康的擔子。

張麗善表示，這2天她召集相關單位密切討論，並且在張嘉郡承諾將全力監督中央落實新版財劃法，以改善地方財政，因此決定縱使目前面臨眾多財政挑戰，縣府仍將咬緊牙根，甚至不惜舉債籌措經費，從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費。

雲林縣政府教育處表示，自115學年度起雲林縣公立國中小營養午餐全面免費，以每餐50元計，並且包括推動偏鄉學校中央廚房計畫及學生數200人以下廚工薪資補助，縣府將另行籌編約5億6,337萬餘元，照顧全縣5萬178位教職員工生。

