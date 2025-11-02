雲林國際偶戲節強勢登國際舞台 23年吸引250萬人次、勇奪12座設計大獎

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林國際偶戲節自1999年開辦以來，已累積23年文化能量，成功將布袋戲推向全球舞台，也為雲林贏得設計與文化創新多項國際肯定。至2025年10月止，其主視覺及活動設計共榮獲德國iF設計獎3座、MUSE Creative Awards金獎等12座國際設計大獎。今年更以「掌中傳藝 共融永續」專案奪得第五屆TSAA台灣永續行動獎銅獎，有效展現文化永續與社會影響力。

以布袋戲創新為核心，迄今共邀請32國、89支國際團隊來台演出，累積吸引超過250萬人次參與。（雲林縣政府提供）

由雲林縣政府主辦的雲林國際偶戲節，以布袋戲創新為核心，迄今共邀請32國、89支國際團隊來台演出，累積吸引超過250萬人次參與，奠定全球指標性偶戲藝術節地位。今年第23屆偶戲節以「超越偶」為主題，將音樂、影像與戲偶元素跨界結合，彰顯布袋戲與流行文化的創意融合，開幕音樂會更吸引近2萬人次到場，社群平台熱烈回響，引領「布袋戲也能很潮」的新風潮。

今年「掌中傳藝 共融永續」專案奪得第五屆TSAA台灣永續行動獎銅獎，有效展現文化永續與社會影響力。（雲林縣政府提供）

文化觀光處長陳璧君表示，縣府多年扎根布袋戲教育與創作，透過多屆「金掌獎」、「青年金掌獎」及「小金掌」累積超過2萬名學童、180件藝術作品，打造自校園到專業舞台的文化傳承鏈。雲林不僅是布袋戲的故鄉，也是文化永續典範。

今年第23屆偶戲節以「超越偶」為主題，將音樂、影像與戲偶元素跨界結合，彰顯布袋戲與流行文化的創意融合。（雲林縣政府提供）

縣長張麗善表示，今年為期21天的活動（9月22日至10月12日），共有超過60場演出，26支國內外團隊、40所學校共襄盛舉，觀賞人次再度突破25萬，凸顯偶戲節兼具文化推廣與觀光效益。張縣長並宣布啟動「布袋戲傳習中心旗艦計畫」，將從劇本創作、經典劇目巡演，擴展至旗艦節目製作，深化傳承扎根，激發文化創造力，廣邀全國團隊參與，攜手擦亮布袋戲文化品牌。

今年第23屆偶戲節以「超越偶」為主題，將音樂、影像與戲偶元素跨界結合，彰顯布袋戲與流行文化的創意融合。（雲林縣政府提供）

此計畫目前正公開徵選劇本創作與經典劇目巡演，總獎金分別為65萬及300萬元，入選團隊更可獲得專業輔導及全台巡演機會，完整培育布袋戲未來新星。

