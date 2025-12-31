雲林國際教育週體驗日 熱鬧登場

雲林縣政府深耕雙語及國際教育，昨（三十一）日於虎尾國小舉辦「國際教育週體驗日」，融入永續水資源核心目標，透過多國文化、美食及闖關活動，讓學生在遊戲與互動中學習語言、認識世界，展現雲林縣推動雙語教育與國際接軌的豐碩成果。

今天參與活動包括美國、日本、南非、菲律賓、印度、印尼、越南、奧地利等八個國家友人設置該國童玩、美食、文化特色等遊戲體驗關卡，每位完成闖關的小朋友將獲得一份小禮物及點心，讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中加深對不同國家文化的理解與尊重。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞、議員黃美瑤等出席活動的貴賓，穿著泰國、越南等國服飾，與來自縣內八所學校八百多名師生一起學用各國語言說出「新年快樂」，熱鬧迎接二○二六年。

縣長張麗善表示，縣府致力於在各級學校推動雙語教學，培養孩子具備雙語能力與國際視野，進而融入全球地球村。縣內國中小不分山、海及平原地區，已全面啟動雙語教學，聘任超過一百二十位外籍教師，並結合外語師資，讓每一所學校都能落實雙語教育。

張麗善指出，今天活動除各國文化體驗闖關，還融入聯合國永續發展目標（SDGs）、智慧科技體驗，從教育扎根永續理念，培養孩子善盡全球公民與守護地球的責任。

張縣長說，雖然此次活動受限於時間、地點及人數，縣府未來將規劃把此模式複製推廣各區學校，透過體驗式學習，讓孩子在第一時間、更有效率的方式學習英語與國際文化。

中正大學鄭勝耀教授表示，雲林縣在國際教育與雙語教育投入大量資源，也獲得教師高度支持。今年暑假他曾邀請十位美國教師與雲林縣教師進行實體交流，並已有學校完成姊妹校簽署，為深化國際連結奠定良好基礎。未來也規劃每年至少三次線上交流，期盼每位雲林孩子都能擁有國際好朋友。

副縣長謝淑亞表示，這是一場難得的學習體驗，孩子們不用出國、不用搭飛機，就能在校園中深刻感受多國文化。透過語言學習與跨文化交流，讓孩子認識世界、愛上世界，培養勇敢迎向國際的能力。她強調，國際化不是拋棄在地，而是「從雲林出發、迎向世界」，讓孩子立足家鄉、放眼全球。

縣府教育處指出，「國際教育體驗日」活動不僅讓學童親身體驗多元文化，激發了孩子們對世界各地的好奇心與探索精神，將世界帶進教室。同時增強他們對永續發展議題的關注，讓孩子擁抱世界。未來將持續推動雙語與國際教育政策，結合在地特色與全球視野，為孩子打造更多元、寬廣的學習舞台。