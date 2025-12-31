雲林國際教育體驗日 將世界帶進教室

（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）雲林縣政府今天舉辦「國際教育體驗日」，800多名學生透過遊戲體驗各國文化；雲林縣長張麗善盼激發孩子們對世界各地的好奇心與探索精神，將世界帶進教室，讓孩子擁抱世界。

雲林縣府今天在虎尾國小體育館舉辦「國際教育體驗日」，來自溝壩國小及虎尾國小等8所學校約800名師生參與。外籍教師擔任各攤位的關主，分別介紹當地的文化和特色遊戲。

現場有美國、日本、南非、菲律賓、印度、印尼、越南、奧地利等8個國家友人設置該國童玩、美食、文化特色等遊戲體驗關卡，學生們透過遊戲學習不同國家文化的理解與尊重。

張麗善表示，縣府致力於在各級學校推動雙語教學，培養孩子具備雙語能力與國際視野，進而融入全球地球村。縣內國中小已全面啟動雙語教學，聘任超過120位外籍教師，並結合本國外語師資，讓每一所學校都能落實雙語教育。

中正大學教授鄭勝耀說，雲林縣在國際教育與雙語教育投入大量資源，也獲得教師高度支持。今年暑假他曾邀請10名美國教師與雲林縣教師進行實體交流，並已有學校完成姊妹校簽署，為深化國際連結奠定良好基礎。未來也規劃每年至少3次線上交流，期盼每位雲林孩子都能擁有國際好朋友。（編輯：李亨山）1141231