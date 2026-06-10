雲林土庫攜手虎尾科大 產官學合作推動智慧農業轉型

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雲林縣土庫鎮公所與國立虎尾科技大學簽署「智慧農業合作平台合作意向書」，產官學共同見證農業數位轉型新里程碑。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為提升雲林縣土庫鎮農業競爭力，推動人工智慧（AI）與智慧科技應用於農業生產及經營管理，雲林縣土庫鎮公所與國立虎尾科技大學農業科技系正式簽訂「智慧農業合作平台合作意向書」。雙方旨在建立以產業需求為導向之合作平台，透過產官學攜手合作，促進農業數位轉型與永續發展。簽署儀式於10日在土庫庄役場舉辦，現場除雙方代表外，更邀請各界貴賓蒞臨支持，共同見證土庫農業科技化的重要時刻。

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面對智慧化與數位化發展趨勢，雙方期望藉由本次合作，將在地豐富的農業經驗與技術知識進行系統化與數位化整合。透過引入AI、大數據分析、智慧感測及資訊科技等創新技術，不僅能有效提升農業生產效率與管理效能，更將目標擴大至服務更多農民與農業經營場域，實踐科技賦能農業，讓傳統農業跨入智慧耕作的新時代。

根據合作意向書內容，雙方將共同組成專家工作小組，研擬智慧農業推動策略，並辦理各類觀摩、成果分享與教育訓練，加速技術在地化擴散。國立虎尾科技大學將進駐土庫加速中心，深化與地方產業及農民團體之合作交流，協助推動智慧農業技術導入與創新應用。此外，雙方也將共同爭取及執行政府相關產學合作計畫，整合學術研究與地方產業資源，共同培育具備智慧農業專業能力的人才。土庫鎮公所亦將提供教師研究、技術驗證及學生校外實習場域，讓學生能透過實務參與，強化專業能力與產業接軌經驗。

虎尾科大表示，學校將持續發揮在智慧機械與科技應用的研發能量，讓學術研究成果在地化落地，建立產官學合作典範。土庫鎮長陳特凱指出，期待透過引進創新技術與專業資源，提升農民生產效益，帶動地方農業轉型升級。本次合作標誌著科技與農業融合創新的重要里程碑，未來雙方將持續深化，共同為土庫鎮的農業永續發展注入強勁新動能，開創產業嶄新契機。