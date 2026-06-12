雲林土庫端午送愛暨推廣米食 社區齊心包粽關懷弱勢

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記者黃郁婷/雲林報導

端午佳節將至，雲林縣政府與土庫鎮公所、土庫鎮農會今（12）日共同舉辦「端午送愛關懷暨米食文化活動」。活動結合埤腳社區志工媽媽與農會家政班員，並邀請幼兒園小朋友一同參與包粽與剝花生體驗。縣長張麗善、農會總幹事黃萬聰及多位地方民代皆出席支持，期盼將社會溫懷送到低收入戶手中。

端午節前夕舉辦這場活動，除了帶領孩子了解傳統節慶的由來，更能透過婆婆媽媽的手藝，將珍貴的民俗文化代代傳承。本次府會與地方合辦的端午送愛活動，將用心包製的7千多顆美味肉粽，分送給鎮內的弱勢家庭與華山基金會等單位，讓在地濃厚的人情味溫暖基層民眾的心。

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▲幼兒園小朋友們圍繞在竹篩旁，開心體驗動手剝在地花生的樂趣。（圖/雲林縣政府提供）

活動特別安排幼兒園學童體驗剝花生，具有深遠的教育意義。張麗善強調，雲林縣作為全台產量最大、種植面積最廣的花生故鄉，目前正面臨國際經貿開放的衝擊，國產花生品質最優、口感絕佳，政府與民間應用實際行動多多選購，攜手穩定市場價格，為基層花生農爭取最大權益。

農業處強調，傳統節慶是凝聚地方認同與推廣在地優質農特產的絕佳契機。縣府將持續推動各類米食文化振興與社會關懷活動，期待透過公私協力的方式，一邊傳承優良民俗、一邊落實弱勢族群關懷，讓愛心與在地農業價值在社會的每個角落不斷延續。