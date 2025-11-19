雲林土庫虎爺不是貓咪! 信徒供俸貓罐頭竟發火發爐?

中部中心 ／蔡松霖 雲林報導

雲林土庫鎮的鳳山寺，主要供奉廣澤尊王，而廟裡的虎爺公也相當靈驗，但最近卻有信徒拿了貓罐頭來祭拜虎爺公，讓香爐冒煙發爐。經廟方人員擲筊請示後，得知虎爺好像生氣了，原來虎爺認為，祂是老虎不是貓，不吃貓罐頭。





廟方說有信徒拿貓罐頭來拜虎爺 擲筊請示 發現虎爺不開心 虎爺自認是老虎不是貓 不吃貓罐頭。（圖／翻攝畫面）





虎爺公前方的香爐發爐了，香柱岔開四散，廟方人員，擲筊請示，虎爺公有什麼想要傳達？原來有信徒拿了貓罐頭，不是一罐喔，而是三罐給貓吃的寵物罐頭，放在供桌上面。虎爺公的意思說，祂是老虎耶不是貓，自然不吃貓罐頭啊。

廟方解釋 信徒通常會拿鴨蛋雞蛋來祭拜虎爺 祈求孩子平安健康。（圖／民視新聞）





虎爺公好像生氣了，廟方趕緊把信徒供奉的貓罐頭收起來，這裡是雲林土庫鎮的鳳山寺，主祀廣澤尊王，是當地的信仰中心，廟內供俸的虎爺公也相當靈驗，不少信徒都會拿著生雞蛋來拜拜，祈求保佑孩子平安健康，但卻有民眾拿錯，供品祭拜。民俗老師認為，民眾拜神，無非想得到庇佑，但別搞錯祭拜供品。廟方也說，貓罐頭可以帶來給虎爺加持，讓毛小孩食用，老虎和貓雖然都是貓科，但同科不同種，俗稱"大貓"的老虎就是虎，不是貓。





