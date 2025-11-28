雲林土庫青年洄游說家鄉事 蕭副總統兌諾親訪

（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）副總統蕭美琴9月出席「第十五屆大專生洄游農村競賽」，對雲林縣土庫鎮青年以「土庫夜卡古」特展帶領民眾認識土庫一天生活樣態留下深刻印象，她今天親自走訪，為青年們加油打氣。

蕭副總統今天下午走訪雲林縣土庫第一公有市場，由土庫知識青年發展協會理事長邱子玲帶領，認識在市場旁開設酒吧的青年，再走過「土庫香路」特展看板，同時到順天宮參拜，最後參觀萬得醫院，一覽百年醫院過去照顧土庫鎮民的故事。

蕭副總統表示，從農村洄游競賽中看到有一群對家鄉文化以及歷史非常重視的青年，結合地方力量，讓地方文化歷史展現出來，深深被青年的熱情感動，所以當時承諾要找時間，親眼見證青年們共同努力的成果。

蕭副總統說，土庫確實是有豐富歷史的地方，看到青年想要把自己家鄉過往歷史跟繁華再一次帶出來，這是非常感人的任務，因此要來為他們加油。

邱子玲指出，協會成員近40人，以土庫當地年輕人為主，年齡分布從18歲到40歲，大家走訪土庫鎮17里訪談上百位當地耆老，做為鎮內文史資料，去年在第一市場舉辦「土庫香路」特展，帶領民眾認識專屬土庫的香味，今年透過大專生洄游農村競賽計畫，以「土庫夜卡古」故事展，帶領大眾認識有「不夜城」美稱土庫一天生活樣態。

邱子玲提到，今年9月在台北舉辦成果展時，文案受到蕭副總統青睞，甚至說到「需要靠這些年輕人讓國際更認識台灣」，今天蕭副總統親自到現場鼓勵大家，讓他們更有動力向前邁進。（編輯：謝雅竹）1141128