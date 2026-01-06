雲林地方創生走過辛酸血淚 青農出書紀錄轉型成果

雲林縣 / 綜合報導

雲林縣的農漁業與畜牧業轉型有成，青年農民將成功的經驗與心得，集結成冊，發表新書，這本書紀錄他們面臨氣候變遷與經營挑戰，如何運用智慧科技來解決問題，縣長張麗善強調，除了生產和加工，如何建立品牌的行銷也很重要，他們透過這本書，幫助雲林縣的農業永續發展，走向國際。

手上的這本書，《走在創生路上》，是雲林青農，集結這幾年來，推動地方轉型的點點滴滴，與實踐成果。活動主持人說：「走在創生的路上，讚不讚，(讚)。」

昨(6)日下午，青農代表與雲林縣長張麗善，在斗六圖南咖啡場長宿舍相見歡，眾人齊聚一堂面對面交流，是因為，他們返鄉服務從事農漁畜牧業，不但有資金市場與經營的挑戰，還得面對極端氣候變遷，所帶來的嚴峻考驗，彼此激盪想法用智慧科技來解決問題。

台灣地方創生基金會董事長陳美伶說：「這個過程，還是非常的艱辛，可是他們都慢慢的克服，而且找到了解方。」送上小禮物，張麗善表達對青農的感謝與敬意，她強調，雲林是農業大縣，傾聽青農實務的經驗與心聲，學習如何建立品牌很重要。

雲林縣長張麗善說：「從一級的生產到二級的加工，到三級的行銷，也建立我們自己的品牌，非常傑出優秀的青年，通通編輯成冊，這當中他的辛酸血淚，通通在其中。」

張麗善說，台灣推動地方創生6年多來，22個縣市總共350個團隊，雲林縣就超過57個團隊，表現亮眼，因為創業的過程非常艱辛，他們把地方青農努力的過程，編輯成冊，把成功的方法都記錄下來，除了讓農業永續發展，還要成為台灣的外交大使，建立品牌推廣到國外。

