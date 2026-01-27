雲林地檢破獲偽農藥集團 依法起訴嚴守農業安全

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】臺灣雲林地方檢察署近日破獲一起非法製造、分裝及販售偽農藥集團案件，成功查緝不法行為並依法提起公訴，展現守護農業生產與食品安全的決心。本案已於日前偵查終結，認被告張○勝、張○成、黃○旭等人涉嫌違反農藥管理法第47條第1項之製造偽農藥罪及同法第48條第1項第1款之販賣偽農藥罪，依法提起公訴。

專案小組持搜索票，前往斗南鎮一處製造工廠及虎尾鎮一處倉庫同步搜索，當場查獲張姓等3名被告，並扣得大量疑似偽農藥成品、原料及相關製造設備。（圖／雲林地檢署提供）

雲林地檢署指出，日前接獲情資顯示，雲林縣轄內有不法集團涉嫌長期非法製造與販售偽農藥，嚴重危害農業安全。檢察長黃智勇獲報後高度重視，立即指派廖易翔檢察官指揮法務部調查局雲林縣調查站展開蒐證行動，經長時間縝密追查後，掌握具體不法事證。

專案小組於民國114年8月11日，持臺灣雲林地方法院核發之搜索票，前往斗南鎮一處製造工廠及虎尾鎮一處倉庫同步搜索，當場查獲張姓等3名被告，並扣得大量疑似偽農藥成品、原料及相關製造設備。全案經偵查終結，認定被告等人涉嫌違反農藥管理法有關製造及販賣偽農藥罪嫌，依法提起公訴，另有共犯目前仍在追緝中。

檢方查明，該集團自111年間起即分工合作，提供農藥原體、調配加工、提供製造場地及對外銷售，將未經主管機關核准之農藥產品流入市場，並自112年9月至查獲時止，於雲林縣多處鄉鎮販售予不特定農民，以牟取不法利益。

雲林地檢署強調，偽農藥不僅可能造成作物生長異常與農民經濟損失，更恐因成分不明或劑量失衡，導致土壤與生態污染，進而危及食品安全與民眾健康，影響層面深遠。未來將持續結合警政、調查及農政等單位，加強查緝非法農藥行為，嚴正打擊破壞農業秩序的不法集團，以維護農業永續發展及消費者安全。

